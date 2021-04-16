В Самаре 14 лет строгача получил бывший военный за создание наркоторгового ОПС

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный бывшему сержанту одной из воинских частей из пос. Рощинский Юрия Басина, признанного виновным в организации наркоторгового ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и четырех эпизодах причастности к незаконному обороту наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Напомним, Юрий Басин, по версии следствия, с июля по сентябрь 2019 г. руководил звеном законспирированного преступного сообщества по сбыту наркотиков, созданного страховым агентом из Самары Никитой Ананченко.

Как считают следователи, идея создать свой наркомагазин зародилась у Ананченко в ноябре 2018 года. Изучив в интернете инструкции, он арендовал раздел на тематическом сайте, назвав его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г., чтобы исключить риски связанные с приобретением наркотика мефедрон в других городах, Ананченко вместе с товарищем решили организовали свою нарколабораторию в гараже в Железнодорожном районе Самары, где производил вещество Михаил Борисенко.

Правоохранители задерживали предполагаемых представителей ОПС во второй половине 2019 г. и начале 2020 года.

Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 г., изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаил Борисенко, и его помощника. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Юрий Басин был не единственным военнослужащим, попавшим под подозрение в причастности к наркоторговле. Еще одним подозреваемым оказался рядовой той же части Ушаков.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

Предполагаемый главарь ОПС Никита Ананченко и пятеро его вероятных сообщников (Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова) предстали перед Центральным окружным военным судом.

Дело Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд, где ему назначили пять лет колонии строгого режима.

Уголовное дело наркоповара Михаила Борисенко рассмотрел Железнодорожный районный суд. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарских гарнизонный суд, который признал смягчающими обстоятельствами наличие у него малолетнего ребенка, хорошую характеристику по месту жительства, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Также суд принял во внимание, что Басин во время прохождения военной службы характеризовался положительно, принимал участие в выполнении спецзаданий.

В итоге суд назначил Юрию Басину 14 лет и один месяц заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, с лишением воинского звания "сержант".

Этот приговор обжаловали. 8 апреля апелляционным определением Центрального окружного военного суда он был изменен. Из приговора исключили наказание в виде ограничения свободы. Приговор вступил в силу 8 апреля 2021 года.