Дмитрий Азаров договорился об организации чартера в Грозный для болельщиков "Крыльев"

Чартер в Грозный на полуфинал Кубка России благодаря договоренностям главы региона обеспечит партнер клуба - банк "Солидарность". Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с болельщиками "КС" в субботу, 17 апреля.

Напомним, с просьбой об организованном выезда в Грозный, где самарцы проведут 21 апреля полуфинальный матч Кубка страны с "Ахматом", к главе региона обратились лидеры фан-движения.

Вопрос был решен оперативно. Профинансирует выезд болельщиков Грозный партнер клуба — банк "Солидарность".

Дмитрий Азаров подчеркнул: "КС" в Грозном предстоит провести непростой матч, и поддержка футболистам будет необходима.

"Соперник мастеровитый, крепкий, — отметил Дмитрий Азаров. — Поддержка команде в таком матче, знаковом матче, необходима. Мы этот вопрос решили. Вижу, настрой у вас боевой. Я на вас рассчитываю, — обратился Дмитрий Азаров к болельщикам".

За быстрый отклик и положительное решение губернатора и банк поблагодарил "заряжающий" фан-сектора Сергей Федюнин.

"Для нас "Крылья Советов" важнее всего в жизни. Поддержка будет оказана на сто, нет, на 110 процентов, обещаю, — подчеркнул поклонник "КС".

В Грозный отправится около 150 человек.

"Спасибо губернатору за то, что он нас услышал. Для нас это классная возможность поддержать команду в таком матче. Едем только за победой. Спасибо за чартер! И надеемся увидеть кубок в Самаре!", — отреагировал на новость об организации выезда фанат "КС" Егор Захаров.

По поручению губернатора клуб подготовил для участников выезда специальные памятки — в них будет информация о правилах поведения на выезде, в том числе, в связи с требованиями особого режима.

На встрече обсудили и другие аспекты дальнейшего развития фанатского движения. Дмитрий Азаров подчеркнул: у клуба богатые традиции и за него переживает большинство жителей региона, поэтому сообщество должно развиваться "цивилизованно".

Глава региона напомнил, что были моменты в истории, когда многие болельщики с настороженностью относились к тем, кто поддерживал "КС" в фан-секторе. Ситуация не должна повториться, отметил Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров предложил поклонникам вместе с клубом продумать мероприятия, в том числе городского уровня, которые создадут "движуху" в дни матчей, как это делается в некоторых российских городах. При этом активности, по мнению Дмитрия Азарова, могут проходить не только в дни матчей, но и, к примеру, в дни рождения клуба и памятные для "КС" даты.