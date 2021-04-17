Дмитрий Азаров договорился об организации чартера в Грозный для болельщиков "Крыльев"

Чартер в Грозный на полуфинал Кубка России благодаря договоренностям главы региона обеспечит партнер клуба - банк "Солидарность". Об этом стало известно на встрече губернатора Дмитрия Азарова с болельщиками "КС" в субботу, 17 апреля.
Напомним, с просьбой об организованном выезда в Грозный, где самарцы проведут 21 апреля полуфинальный матч Кубка страны с "Ахматом", к главе региона обратились лидеры фан-движения.
Вопрос был решен оперативно. Профинансирует выезд болельщиков Грозный партнер клуба — банк "Солидарность".
Дмитрий Азаров подчеркнул: "КС" в Грозном предстоит провести непростой матч, и поддержка футболистам будет необходима.
"Соперник мастеровитый, крепкий, — отметил Дмитрий Азаров. — Поддержка команде в таком матче, знаковом матче, необходима. Мы этот вопрос решили. Вижу, настрой у вас боевой. Я на вас рассчитываю, — обратился Дмитрий Азаров к болельщикам".
За быстрый отклик и положительное решение губернатора и банк поблагодарил "заряжающий" фан-сектора Сергей Федюнин.
"Для нас "Крылья Советов" важнее всего в жизни. Поддержка будет оказана на сто, нет, на 110 процентов, обещаю, — подчеркнул поклонник "КС".
В Грозный отправится около 150 человек.
"Спасибо губернатору за то, что он нас услышал. Для нас это классная возможность поддержать команду в таком матче. Едем только за победой. Спасибо за чартер! И надеемся увидеть кубок в Самаре!", — отреагировал на новость об организации выезда фанат "КС" Егор Захаров.
По поручению губернатора клуб подготовил для участников выезда специальные памятки — в них будет информация о правилах поведения на выезде, в том числе, в связи с требованиями особого режима.
На встрече обсудили и другие аспекты дальнейшего развития фанатского движения. Дмитрий Азаров подчеркнул: у клуба богатые традиции и за него переживает большинство жителей региона, поэтому сообщество должно развиваться "цивилизованно".
Глава региона напомнил, что были моменты в истории, когда многие болельщики с настороженностью относились к тем, кто поддерживал "КС" в фан-секторе. Ситуация не должна повториться, отметил Дмитрий Азаров.
Также Дмитрий Азаров предложил поклонникам вместе с клубом продумать мероприятия, в том числе городского уровня, которые создадут "движуху" в дни матчей, как это делается в некоторых российских городах. При этом активности, по мнению Дмитрия Азарова, могут проходить не только в дни матчей, но и, к примеру, в дни рождения клуба и памятные для "КС" даты.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))