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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре проверят повышенным давлением тепловые сети промзоны Безымянки

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" с 20 апреля по 4 мая 2021 года проведет гидравлические испытания тепловых сетей Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям, расположенным в границах улиц: пр. Кирова — ул. Ветлянская — ул. Кабельная — 22 Партсъезда — Заводское ш. — ул. Земеца — ул. Береговая.

Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений, поскольку в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным ГВС.

Энергетики напоминают о необходимости в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер. Горожанам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на "горячую линию" (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy.

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