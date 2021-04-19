В Самаре проверят повышенным давлением тепловые сети промзоны Безымянки

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" с 20 апреля по 4 мая 2021 года проведет гидравлические испытания тепловых сетей Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В связи с этим будет ограничена подача горячей воды организациям и предприятиям, расположенным в границах улиц: пр. Кирова — ул. Ветлянская — ул. Кабельная — 22 Партсъезда — Заводское ш. — ул. Земеца — ул. Береговая.
Жители города не испытают на себе каких-либо ограничений, поскольку в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным ГВС.
Энергетики напоминают о необходимости в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер. Горожанам не следует подходить к местам парения и парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на "горячую линию" (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...