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ЖКХ и благоустройство Общество

Все больше клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" отказываются от квитанций в бумажном виде

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 10 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области отказались от бумажных квитанций и получают их на электронную почту, не дожидаясь курьеров. Переход самарцев на электронный документооборот осуществляется в рамках акции "Экодесант".

Энергетики напоминают, что для рассылки счетов-фактур и квитанций каждый месяц компании требуется 90 тонн бумаги, а это более 5 тысяч деревьев. Переходя на онлайн-сервисы, каждый клиент помогает сохранить деревьям жизнь.

"От бумажных квитанций отказываются как жители города, так и организации. На сегодняшний день порядка 8 тысяч клиентов — юридических лиц, заинтересованных в сбережении природы и сохранении здоровья сотрудников, уже используют электронный документооборот, а также передают показания приборов учета онлайн на сайте компании и в личном кабинете. Дистанционный формат работы с энергокомпанией позволяет оперативно и безопасно решить все вопросы", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Также в рамках акции "Экодесант" Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" установил в офисах обслуживания боксы для сбора батареек. Сейчас контейнеры для их приема размещены по двум адресам в Самаре — Маяковского, 15 и Революционная, 101 б. В дальнейшем элементы питания будут переданы в специализированную организацию для последующей переработки. Таким образом компания предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

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