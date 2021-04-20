За три дня автоинспекторы в Самарской области наказали 41 человека за вождение в состоянии опьянения

В Самарской области с 16 по 18 апреля сотрудники ГИБДД проводили рейды. В результате 41 водителя привлекли к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.
Так, 18 автомобилистов наказаны по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление автомобилем в состоянии опьянения"); 20 водителей - по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"). На трех водителей собрали материалы за повторное нетрезвое вождение или повторный отказ от освидетельствования.
Всего за три дня правоохранители выявили более 2600 различных нарушений: более 240 автомобилистов не пользовались ремнями безопасности; в 71 случае водители перевозили детей с нарушениями; более 270 раз автомобилисты не уступили дорогу пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ 211 раз.
Также во время проведения рейдов сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 370 автомобилистов за нарушение светопропускаемости стекол.
Последние комментарии
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
А машины ремонтировать да чей счёт будут?