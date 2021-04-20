За три дня автоинспекторы в Самарской области наказали 41 человека за вождение в состоянии опьянения

В Самарской области с 16 по 18 апреля сотрудники ГИБДД проводили рейды. В результате 41 водителя привлекли к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Так, 18 автомобилистов наказаны по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление автомобилем в состоянии опьянения"); 20 водителей - по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"). На трех водителей собрали материалы за повторное нетрезвое вождение или повторный отказ от освидетельствования.

Всего за три дня правоохранители выявили более 2600 различных нарушений: более 240 автомобилистов не пользовались ремнями безопасности; в 71 случае водители перевозили детей с нарушениями; более 270 раз автомобилисты не уступили дорогу пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ 211 раз.

Также во время проведения рейдов сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 370 автомобилистов за нарушение светопропускаемости стекол.