В День Победы шествие "Бессмертного полка" пройдет онлайн

9 мая в 15.00 по местному времени жители Самарской области вместе со всей Россией смогут принять участие в виртуальном онлайн-параде "Бессмертный полк". С 20 апреля стартовал прием заявок на участие в акции, который продлится до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте 2021.polkrf.ru. После того как заявку примут модераторы, автора уведомят, когда и во сколько фотография будет показана в эфире. Предусмотрена также возможность получить запись фрагмента онлайн-шествия, где демонстрируется портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Прошлогоднюю одобренную заявку на участие можно повторить, если в нее не будут вноситься исправления.
В 2020 году провести общероссийскую акцию "Бессмертный полк" дистанционно организаторов вынудила пандемия коронавируса. Жители Самарской области приняли активное участие в онлайн-параде. Кроме этого самарцы участвовали в акциях "Окна Победы", "Свет Победы", "Поем Двором".
Первое онлайн шествие "Бессмертный полк онлайн" транслировалось на сайте polkrf.ru и в соцсетях, трансляция шла 20 дней. Успех прошлого года, когда виртуальный народный парад посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, а заявок из разных стран поступило около трех миллионов, показал, что виртуальный формат расширяет границы акции, выводя ее на новый уровень по масштабности и отклику.
Из-за огромного числа желающих принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" в этом году был пересмотрен технологический подход. Все трансляции онлайн-шествия пройдут в один день — 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам, с учетом местного времени, благодаря чему в каждом уголке России люди увидят своих героев, родных и близких, — тех кого помят, и кем гордятся. Трансляции общероссийской акции будут вестись на местных телеканалах, городских экранах и в социальных сетях.
Возможность традиционного шествия "Бессмертный полк России" также не исключена, — оно состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.
"Мы очень хотим соединить живое шествие "Бессмертного полка" с Парадом Победителей. Но это будет возможно, только если будет дано добро на шествие Роспотребнадзора", — отметила сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Уже свыше 50 тысяч добровольцев из движения "Волонтеры Победы" вызвались помогать в организации и проведении акции "Бессмертный полк" в виртуальном и традиционном формате, их представительства есть теперь в 50-ти странах помимо России.
Бессмертный полк Онлайн 2021
Пройди шествие со своими героями онлайн!
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор