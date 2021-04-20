В субботу, 24 апреля, Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России и будет посвящен теме городской среды и экологии.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланированы традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства - za.gorodsreda.ru.

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие жители 10 городских округов и Безенчукского района. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой, также они помогут проголосовать.

"Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, жители могли участвовать во всех этапах реализации проектов по благоустройству. Люди сегодня действительно хотят активно участвовать в благоустройстве своих городов и сел", - подчеркивает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем - это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов участвовать в ней сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием участвую в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас!" - прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.