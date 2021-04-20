16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике В Куйбышевском районе капитально отремонтируют дождевой коллектор Из-за строительства ливневки будет ограничено движение по ул. М.Горького в Самаре Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству УК "Коммунресурс": зима закончилась - пора готовиться к следующей

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 24 апреля, Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике, который пройдет во всех регионах страны при поддержке Минстроя России и будет посвящен теме городской среды и экологии.

Принять участие в субботнике смогут все желающие. В этот день запланированы традиционная уборка дворов и общественных пространств, высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах. 

Чтобы максимальное число горожан могло принять участие в жизни своего города, в этом году была разработана и запущена общероссийская платформа для голосования за объекты благоустройства - za.gorodsreda.ru.

В Самарской области проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году, можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие жители 10 городских округов и Безенчукского района. Волонтеры расскажут о том, как пользоваться платформой, также они помогут проголосовать.

"Очень важно, чтобы сегодня, когда на благоустройство городов и сел выделены беспрецедентные средства, жители могли участвовать во всех этапах реализации проектов по благоустройству. Люди сегодня действительно хотят активно участвовать в благоустройстве своих городов и сел", - подчеркивает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем - это благоустройство, экология, обучение. За счет разных форматов участвовать в ней сможет каждый неравнодушный россиянин. Я сам всегда с удовольствием участвую в таких мероприятиях, поэтому и в этом году обязательно присоединюсь к субботнику в одном из наших городов. Приглашаю и вас!" - прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2