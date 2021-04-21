Канализационные сооружения в Безенчуке спроектирует "НПО Технология"

Комитет по строительству администрации Безенчукского района нашел подрядчика, которая разработает проект реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Безенчук. Победителем аукциона стало ООО "НПО Технология". Компания выполнит проект за 17 млн рублей.

Комиссия признала соответствующими требованиям две заявки. Кроме ООО "НПО Технология" на торги заявилось и ООО "Научно-производственная фирма "Экос", предложившая услуги за 17,65 млн рублей.

Начальная цена контракта составляла 27,1 млн рублей.

Предполагаемая производительность канализационных сооружений составит 17 тыс. кубометров в сутки. Победитель торгов должен будет предусмотреть в проекте реконструкцию сооружений механической, биологической очистки, сооружений по обработке осадка, а также строительство сооружений доочистки сточных вод и системы УФ-обеззараживания сточных вод.

Кроме того, нужно спроектировать строительство будущего коллектора до реки Безенчук длиной 2,5 км, строительство сооружений механического обезвоживания производительностью 3,4 тонны в сутки, реконструкцию насосно-воздуходувной станции и главной канализационной насосной станции.

Документацию с положительной оценкой госэкспертизы нужно предоставить до 30 ноября текущего года.