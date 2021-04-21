Канализационные сооружения в Безенчуке спроектирует "НПО Технология"

Комитет по строительству администрации Безенчукского района нашел подрядчика, которая разработает проект реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Безенчук. Победителем аукциона стало ООО "НПО Технология". Компания выполнит проект за 17 млн рублей.
Комиссия признала соответствующими требованиям две заявки. Кроме ООО "НПО Технология" на торги заявилось и ООО "Научно-производственная фирма "Экос", предложившая услуги за 17,65 млн рублей.
Начальная цена контракта составляла 27,1 млн рублей.
Предполагаемая производительность канализационных сооружений составит 17 тыс. кубометров в сутки. Победитель торгов должен будет предусмотреть в проекте реконструкцию сооружений механической, биологической очистки, сооружений по обработке осадка, а также строительство сооружений доочистки сточных вод и системы УФ-обеззараживания сточных вод.
Кроме того, нужно спроектировать строительство будущего коллектора до реки Безенчук длиной 2,5 км, строительство сооружений механического обезвоживания производительностью 3,4 тонны в сутки, реконструкцию насосно-воздуходувной станции и главной канализационной насосной станции.
Документацию с положительной оценкой госэкспертизы нужно предоставить до 30 ноября текущего года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))