Топ-3 самых богатых и бедных депутатов Самарской губернской думы

Депутаты Самарской губернской думы представили сведения о доходах и имуществе за 2020 год. Волга Ньюс составил топ-3 самых богатых и "бедных" парламентариев.
Возглавляет рейтинг состоятельных парламентариев (по уровню доходов за прошлый год) председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов. Он задекларировал 106,8 млн рублей (включая доход от продажи недвижимости и транспорта).
Андрей Мурзов имеет семь земельных участков общей площадью более 13 тыс. кв .метров, гидроцикл GTX4-TECLTD iS 260, 2016 г. в., квартиру в 104 "квадрата", три гаража (36,2, 41,4, 18,6 кв. метров), а также четыре нежилых помещения (по 48, 249,4, 40,6 и 895,9 кв. метров).
У его жены, заработавшей 25,6 млн рублей, в собственности прицеп ГКП 8551,1993 г., а также шесть участков суммарной площадью около 4 тыс. кв. метров. Кроме того, она владеет 276-метровым жилым домом, частью дома в 124,2 кв метра и квартирой в 66,9 "квадратов". В общей долевой собственности у супруги имеются гараж (1,99 тыс. кв. метров), три подвальных жилых помещения (более 1 тыс. кв метров суммарная площадь) и два нежилых здания — на 1,35 тыс. кв. метров и 390,5 кв. метров.
У сына Мурзова в пользовании квартира в 351,2 кв. метра.
На втором месте — председатель комитета по строительству Владимир Кошелев. Он задекларировал за 2020 год доход в 65,9 млн рублей (в том числе, от продажи земельного участка).
В его собственности нет ни одной квартиры, зато числятся 37 земельных участков общей площадью 2 086 548 тыс. кв. метров (самый маленький — 10 "квадратов", самый большой — 954,4 тыс. кв. метров). Кроме того, Владимир Кошелев имеет прогулочное судно "Марий -Эл" С-915, 1972 г., а также квартиру в пользовании в 136,6 кв. метров.
Его дети владеют земельными участками и домами. Одна из дочерей имеет земельный участок (общая долевая ¼) на 464 "квадрата", а также жилой дом (общая долевая ¼) — 118,4 кв. метров. В пользовании у нее находятся жилой дом в 426 кв. метров, земельный участок на 445,3 "квадрата" и квартира в 108,9 кв метров.
Вторая дочь также обладает земельным участком (464 кв. метра) и жилым домом (118,4 кв. метра) в общей долевой собственности (четвертая часть). У нее в пользовании те же объекты: жилой дом (426 кв метров), земельный участок (445,3 кв. метра), квартира (108,9 кв. метров).
Сын владеет и пользуется теми же объектами, что и дочери.
Третье место разделили депутат Владимир Субботин с доходом в 23,8 млн рублей и заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Владимир Дуцев, разбогатевший за год на 22,5 млн рублей.
У Субботина в собственности квартиры в 180,4 и 109,1 "квадрат", снегоход Bombardier LYNX 69 YETI ARMY 600 ETEC, 2012 Г., нежилое помещение (общая долевая 2/134) 4,99 тыс. кв. метров. Супруга депутата заработала 26,3 млн рублей. Она владеет тремя земельными участками 1,2 тыс. кв. метров, 1 тыс. кв. метров и 8,3 тыс. кв. метров), иномаркой АУДИ Q7, 2020 г., 218-метровым жилым домом и квартирой в 60,9 кв. метров. Кроме того, за ней числятся два склада (287,7 и 718,9 кв. метров), а также нежилое помещение на 4,7 тыс. "квадратов". В пользовании у нее и у сына — квартира в 180,4 кв. метра.
Заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Владимир Дуцев поправил семейный бюджет в 2020 г. на 22,5 млн рублей. У него в собственности "немец" — BMW 6301 COUPE, 2007 года, а также автобус ПАЗ 320530 (2004 года). Депутат владеет двумя земельными участками (1,04 тыс. кв. метров и 253 кв. метра), 247-метровой квартирой в общедолевой собственности и жилым домом в 308,3 кв. метра (общая долевая, ½ доли). Кроме того, в его собственности четыре нежилых помещения общей площадью более 12,6 тыс. кв. метров. Также у Дуцева есть в пользовании 68-метровая квартира.
Его супруга представила за год доход в 440,5 тыс. рублей. В общей долевой собственности (по ½ доли) у нее жилой дом на 308,3 кв метра и квартира на 247 кв. метров, из движимого имущества — автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 2017 года выпуска. У сына в пользовании квартира в 247 "квадратов".
А вот председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников, не вошедший в топ самых состоятельных по итогам прошлого года, заработал "скромные" 14,1 млн рублей. У него в собственности земельный участок на 1 тыс. кв. метров, а также один участок в общей долевой собственности площадью 2,68 тыс. кв. метров. Кроме того, имеется совместная квартира с супругой площадью 202 кв. метра.
Супруга Котельникова заработала за прошлый год 214,8 тыс. рублей. Она владеет участком в 870,2 кв. метра, а также автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска. У нее в собственности жилой дом (387,8 кв. метров), совместная квартира с супругом — 202 "квадрата", квартира на 82,6 кв. метра, а также машиноместо (общая долевая 1/8 доля) — 225,2 кв. метров.
Тройка самых "бедных" депутатов Самарской губернской думы выглядит следующим образом. Сергей Егоров с годовым доходом в 703, 6 тыс. рублей (владеет машиной ВАЗ 21150 2004 года, имеет в пользовании квартиру в 12 "квадратов"), председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Андрей Кислов, задекларировавший доход в 784,9 тыс. рублей (у него в собственности Toyota Land Cruiser 200 2013 г. в., моторная лодка BUSTER SUPER MAGNUM, 2014 г. и прицеп МЗСА 822141, 2014 г.; в пользовании дом в 106,9 кв. метров) и Екатерина Колязина, заработавшая в 2020 году 548,7 тыс. рублей. Она владеет легковушкой Lada Vesta 2018 г. в., 37-метровой квартирой, а также совместной квартирой с супругом (67,2 кв. метра) и 1/3 доли в квартире 61,4 кв. метра.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули