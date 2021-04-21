Топ-3 самых богатых и бедных депутатов Самарской губернской думы

Депутаты Самарской губернской думы представили сведения о доходах и имуществе за 2020 год. Волга Ньюс составил топ-3 самых богатых и "бедных" парламентариев.

Возглавляет рейтинг состоятельных парламентариев (по уровню доходов за прошлый год) председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Андрей Мурзов. Он задекларировал 106,8 млн рублей (включая доход от продажи недвижимости и транспорта).

Андрей Мурзов имеет семь земельных участков общей площадью более 13 тыс. кв .метров, гидроцикл GTX4-TECLTD iS 260, 2016 г. в., квартиру в 104 "квадрата", три гаража (36,2, 41,4, 18,6 кв. метров), а также четыре нежилых помещения (по 48, 249,4, 40,6 и 895,9 кв. метров).

У его жены, заработавшей 25,6 млн рублей, в собственности прицеп ГКП 8551,1993 г., а также шесть участков суммарной площадью около 4 тыс. кв. метров. Кроме того, она владеет 276-метровым жилым домом, частью дома в 124,2 кв метра и квартирой в 66,9 "квадратов". В общей долевой собственности у супруги имеются гараж (1,99 тыс. кв. метров), три подвальных жилых помещения (более 1 тыс. кв метров суммарная площадь) и два нежилых здания — на 1,35 тыс. кв. метров и 390,5 кв. метров.

У сына Мурзова в пользовании квартира в 351,2 кв. метра.

На втором месте — председатель комитета по строительству Владимир Кошелев. Он задекларировал за 2020 год доход в 65,9 млн рублей (в том числе, от продажи земельного участка).

В его собственности нет ни одной квартиры, зато числятся 37 земельных участков общей площадью 2 086 548 тыс. кв. метров (самый маленький — 10 "квадратов", самый большой — 954,4 тыс. кв. метров). Кроме того, Владимир Кошелев имеет прогулочное судно "Марий -Эл" С-915, 1972 г., а также квартиру в пользовании в 136,6 кв. метров.

Его дети владеют земельными участками и домами. Одна из дочерей имеет земельный участок (общая долевая ¼) на 464 "квадрата", а также жилой дом (общая долевая ¼) — 118,4 кв. метров. В пользовании у нее находятся жилой дом в 426 кв. метров, земельный участок на 445,3 "квадрата" и квартира в 108,9 кв метров.

Вторая дочь также обладает земельным участком (464 кв. метра) и жилым домом (118,4 кв. метра) в общей долевой собственности (четвертая часть). У нее в пользовании те же объекты: жилой дом (426 кв метров), земельный участок (445,3 кв. метра), квартира (108,9 кв. метров).

Сын владеет и пользуется теми же объектами, что и дочери.

Третье место разделили депутат Владимир Субботин с доходом в 23,8 млн рублей и заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Владимир Дуцев, разбогатевший за год на 22,5 млн рублей.

У Субботина в собственности квартиры в 180,4 и 109,1 "квадрат", снегоход Bombardier LYNX 69 YETI ARMY 600 ETEC, 2012 Г., нежилое помещение (общая долевая 2/134) 4,99 тыс. кв. метров. Супруга депутата заработала 26,3 млн рублей. Она владеет тремя земельными участками 1,2 тыс. кв. метров, 1 тыс. кв. метров и 8,3 тыс. кв. метров), иномаркой АУДИ Q7, 2020 г., 218-метровым жилым домом и квартирой в 60,9 кв. метров. Кроме того, за ней числятся два склада (287,7 и 718,9 кв. метров), а также нежилое помещение на 4,7 тыс. "квадратов". В пользовании у нее и у сына — квартира в 180,4 кв. метра.

Заместитель председателя комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Владимир Дуцев поправил семейный бюджет в 2020 г. на 22,5 млн рублей. У него в собственности "немец" — BMW 6301 COUPE, 2007 года, а также автобус ПАЗ 320530 (2004 года). Депутат владеет двумя земельными участками (1,04 тыс. кв. метров и 253 кв. метра), 247-метровой квартирой в общедолевой собственности и жилым домом в 308,3 кв. метра (общая долевая, ½ доли). Кроме того, в его собственности четыре нежилых помещения общей площадью более 12,6 тыс. кв. метров. Также у Дуцева есть в пользовании 68-метровая квартира.

Его супруга представила за год доход в 440,5 тыс. рублей. В общей долевой собственности (по ½ доли) у нее жилой дом на 308,3 кв метра и квартира на 247 кв. метров, из движимого имущества — автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 2017 года выпуска. У сына в пользовании квартира в 247 "квадратов".

А вот председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников, не вошедший в топ самых состоятельных по итогам прошлого года, заработал "скромные" 14,1 млн рублей. У него в собственности земельный участок на 1 тыс. кв. метров, а также один участок в общей долевой собственности площадью 2,68 тыс. кв. метров. Кроме того, имеется совместная квартира с супругой площадью 202 кв. метра.

Супруга Котельникова заработала за прошлый год 214,8 тыс. рублей. Она владеет участком в 870,2 кв. метра, а также автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска. У нее в собственности жилой дом (387,8 кв. метров), совместная квартира с супругом — 202 "квадрата", квартира на 82,6 кв. метра, а также машиноместо (общая долевая 1/8 доля) — 225,2 кв. метров.

Тройка самых "бедных" депутатов Самарской губернской думы выглядит следующим образом. Сергей Егоров с годовым доходом в 703, 6 тыс. рублей (владеет машиной ВАЗ 21150 2004 года, имеет в пользовании квартиру в 12 "квадратов"), председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Андрей Кислов, задекларировавший доход в 784,9 тыс. рублей (у него в собственности Toyota Land Cruiser 200 2013 г. в., моторная лодка BUSTER SUPER MAGNUM, 2014 г. и прицеп МЗСА 822141, 2014 г.; в пользовании дом в 106,9 кв. метров) и Екатерина Колязина, заработавшая в 2020 году 548,7 тыс. рублей. Она владеет легковушкой Lada Vesta 2018 г. в., 37-метровой квартирой, а также совместной квартирой с супругом (67,2 кв. метра) и 1/3 доли в квартире 61,4 кв. метра.