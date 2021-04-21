16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На очистку берегов рек Волги, Самары и Татьянки выделят 12 млн рублей Ремонтом фонтанов в Самаре займется "Спецремстройзеленхоз" Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике В Куйбышевском районе капитально отремонтируют дождевой коллектор Из-за строительства ливневки будет ограничено движение по ул. М.Горького в Самаре

ЖКХ и благоустройство Общество

В самарском филиале "Т Плюс" проходят соревнования профессионального мастерства

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском филиале "Т Плюс" стартовал традиционный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. Его участниками стали шесть команд из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Энергетикам предстоит пройти 9 этапов, среди которых как теоретические, так и практические. В течение трех дней команды, представляющие ТЭЦ и ГРЭС региона, будут сдавать теорию на предмет знаний нормативно-технической документации, выполнять практические задания на компьютерных тренажерах по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, оказывать первую помощь при несчастном случае на производстве, ликвидировать "возгорание" оборудования.

Одновременно с этим соревнуются специалисты станций парогазового цикла, которые эксплуатируют газовые турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Сызранской ТЭЦ. Их навыки работы с основными производственными процессами на газотурбинных установках судьи проверяют на специализированных тренажерах-симуляторах.

"Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. На соревнованиях в условиях острой нехватки времени и повышенного стресса каждый работник может продемонстрировать свои лучшие навыки и умения, способность мобилизоваться и решать самые неожиданные производственные задачи. По опыту, многие участники соревнований профмастерства, показавшие высокие результаты, включаются в кадровый резерв холдинга", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Победители смотра будут определены уже на этой неделе. Сильнейшая дружина энергетиков со станции с поперечными связями будет представлять регион на соревнованиях холдинга "Т Плюс", которые пройдут в августе в Екатеринбурге. Финал конкурса профмастерства среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла пройдет в мае в Перми.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Евгений eman1305 08 августа 2018 17:52 Реконструированный Ботанический сад планируют открыть для посетителей в сентябре

Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2