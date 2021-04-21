В самарском филиале "Т Плюс" проходят соревнования профессионального мастерства

В самарском филиале "Т Плюс" стартовал традиционный конкурс профмастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. Его участниками стали шесть команд из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.
Энергетикам предстоит пройти 9 этапов, среди которых как теоретические, так и практические. В течение трех дней команды, представляющие ТЭЦ и ГРЭС региона, будут сдавать теорию на предмет знаний нормативно-технической документации, выполнять практические задания на компьютерных тренажерах по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, оказывать первую помощь при несчастном случае на производстве, ликвидировать "возгорание" оборудования.
Одновременно с этим соревнуются специалисты станций парогазового цикла, которые эксплуатируют газовые турбины Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Сызранской ТЭЦ. Их навыки работы с основными производственными процессами на газотурбинных установках судьи проверяют на специализированных тренажерах-симуляторах.
"Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. На соревнованиях в условиях острой нехватки времени и повышенного стресса каждый работник может продемонстрировать свои лучшие навыки и умения, способность мобилизоваться и решать самые неожиданные производственные задачи. По опыту, многие участники соревнований профмастерства, показавшие высокие результаты, включаются в кадровый резерв холдинга", — отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.
Победители смотра будут определены уже на этой неделе. Сильнейшая дружина энергетиков со станции с поперечными связями будет представлять регион на соревнованиях холдинга "Т Плюс", которые пройдут в августе в Екатеринбурге. Финал конкурса профмастерства среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла пройдет в мае в Перми.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...