В Самаре сожгли более 120 кг наркотиков, изъятых сотрудниками ФСБ

Во вторник, 20 апреля, изъятые сотрудниками ФСБ в 2018–2020 гг. более 120 кг наркотиков, в том числе 75 кг героина, 5 кг синтетических наркотиков и 1,5 тонны прекурсоров уничтожены. Их сожгли в плавильной печи одного из металлургических предприятий региона. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарского области.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, за последние три года в их производстве находился ряд уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления, сбыта и контрабанды наркотиков в крупном и особо крупном размере.
В 2019 г. сотрудники ФСБ задержали жителя одной из Среднеазиатских республик, у которого изъяли 24 кг героина. В 2020 г. вынесли приговор еще одному иностранцу, с 2006 г. находившемуся в международном розыске за причастность к контрабанде наркотиков.
Кроме того, в 2020 г. была пресечена деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, работавшая в дачном массиве. Там изъяли 5 кг "синтетики" и 1,5 тонны прекурсоров.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!