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Происшествия

В Самаре сожгли более 120 кг наркотиков, изъятых сотрудниками ФСБ

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 апреля, изъятые сотрудниками ФСБ в 2018–2020 гг. более 120 кг наркотиков, в том числе 75 кг героина, 5 кг синтетических наркотиков и 1,5 тонны прекурсоров уничтожены. Их сожгли в плавильной печи одного из металлургических предприятий региона. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарского области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Как пояснили в пресс-службе ведомства, за последние три года в их производстве находился ряд уголовных дел, возбужденных по фактам изготовления, сбыта и контрабанды наркотиков в крупном и особо крупном размере.

В 2019 г. сотрудники ФСБ задержали жителя одной из Среднеазиатских республик, у которого изъяли 24 кг героина. В 2020 г. вынесли приговор еще одному иностранцу, с 2006 г. находившемуся в международном розыске за причастность к контрабанде наркотиков.

Кроме того, в 2020 г. была пресечена деятельность нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, работавшая в дачном массиве. Там изъяли 5 кг "синтетики" и 1,5 тонны прекурсоров.

Гид потребителя

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