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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" открыл музей теплоэнергетики в Самаре

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" открыл в Самаре единственный в России интерактивный музей теплоснабжения. В нем совершенно бесплатно любой желающий сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и не только.

Среди первых посетителей — жители города, пришедшие целыми семьями. Интерактивный музей тепла открыт по адресу: Волжский проспект, вторая очередь набережной, рядом с бассейном ЦСКА до 3 мая.

Первое, что увидят экскурсанты — панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о тепле. Внутри музей поделен на несколько залов, каждый из которых оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Всем без исключения будут интересны зона дополненной реальности и увлекательные игры.

Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки. Большое внимание в экспозиции уделено вопросам энергетической и тепловой безопасности. Энергетики с удовольствием ответят на все вопросы посетителей.

Часы работы:

10:00-21:00 (будни)

10:00-20:00 (выходные дни)

Посещение бесплатное, рекомендуем записываться на экскурсии заранее. Более подробная информация на сайте: samaramuseum.ru и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.

Доступ в музей — строго при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

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