"Т Плюс" открыл музей теплоэнергетики в Самаре

ПАО "Т Плюс" открыл в Самаре единственный в России интерактивный музей теплоснабжения. В нем совершенно бесплатно любой желающий сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и не только.
Среди первых посетителей — жители города, пришедшие целыми семьями. Интерактивный музей тепла открыт по адресу: Волжский проспект, вторая очередь набережной, рядом с бассейном ЦСКА до 3 мая.
Первое, что увидят экскурсанты — панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о тепле. Внутри музей поделен на несколько залов, каждый из которых оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Всем без исключения будут интересны зона дополненной реальности и увлекательные игры.
Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки. Большое внимание в экспозиции уделено вопросам энергетической и тепловой безопасности. Энергетики с удовольствием ответят на все вопросы посетителей.
Часы работы:
10:00-21:00 (будни)
10:00-20:00 (выходные дни)
Посещение бесплатное, рекомендуем записываться на экскурсии заранее. Более подробная информация на сайте: samaramuseum.ru и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.
Доступ в музей — строго при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...