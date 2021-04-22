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Павел Покровский: Президент призвал сохранять доброжелательные отношения с западными партнерами Виктор Кудряшов: Наша задача — использовать дополнительную поддержку из федерального бюджета в полной мере ЦИК РФ начала проведение тестового дистанционного электронного голосования Александр Ларионов: Собственник объекта должен ликвидировать экологический ущерб Андрей Трифонов: Регион выполнит поручение президента России по восстановлению рынка труда

Власть и политика

Павел Покровский: Президент призвал сохранять доброжелательные отношения с западными партнерами

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 апреля нашло отклик у всех жителей страны. Зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский поддержал тезис главы государства о том, что защищать честь страны мы должны все вместе.

Павел Покровский напомнил, что в своем Послании президент четко обозначил акцент на сохранении доброжелательных, добрососедских отношений с нашими западными партнерами. Между тем складывается неоднозначная геополитическая ситуация, при которой важно отстоять свои интересы.

"Мы понимаем, что мы стали объектом такого нездорового спорта, когда Россию пытаются ущипнуть. Но мы сохраним взвешенную, терпеливую и очень мудрую позицию и не будем вступать до поры до времени в серьезные конфронтационные споры", — сказал Покровский.

По словам зампредседателя Общественной палаты области, помимо внешней политики перед страной стоит много других задач.

"Мы заняты своими внутренними делами. Это здоровье нации, это развитие России на десятилетия вперед. Но мы не допустим, чтобы нас обижали и предпринимали против нас деструктивные действия. Полностью согласен с тезисом президента, что мы эту задачу должны выполнить вместе, и мы это сделаем", — уверен зампредседателя Общественной палаты.

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