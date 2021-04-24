В Самарской области поймали пьяного водителя квадроцикла

В Сызрани Самарской области задержали нетрезвого водителя квадроцикла, сообщает региональное ГУ МВД.

На ул. Советской общественники заметили квадроцикл без номеров, водитель которого нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции остановили транспорт.

От водителя пахло спиртным, освидетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезв. Помимо этого, у 32-летнего водителя не было прав на управление квадроциклом, зато имел восемь неуплаченных штрафов.

На нарушителя составили 13 административных протоколов, среди которых: нетрезвое вождение, вождение без прав, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.