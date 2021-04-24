16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут пропавшую 14-летнюю девочку В Самаре обнаружили хищение средств, выделенных на проезд льготников В Самаре закончили расследовать уголовное дело о падении наледи на подростка Тело женщины обнаружено при тушении пожара в СНТ под Тольятти На трассе "Самара - Бугуруслан" водитель иномарки врезался в столб

Происшествия

В Самарской области поймали пьяного водителя квадроцикла

СЫЗРАНЬ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани Самарской области задержали нетрезвого водителя квадроцикла, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На ул. Советской общественники заметили квадроцикл без номеров, водитель которого нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Через несколько минут сотрудники Госавтоинспекции остановили транспорт.

От водителя пахло спиртным, освидетельствование подтвердило, что мужчина был нетрезв. Помимо этого, у 32-летнего водителя не было прав на управление квадроциклом, зато имел восемь неуплаченных штрафов.

На нарушителя составили 13 административных протоколов, среди которых: нетрезвое вождение, вождение без прав, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Анна Догадина 15 апреля 2021 19:34 В Самаре в подростка стреляли из пневматики

Мальчику 13 лет!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2