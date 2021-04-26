В Самарской области за три дня 36 водителей наказали за нетрезвое вождение и 550 - за тонировку

В Самарской области в выходные с 23 по 25 апреля прошли очередные рейды региональной Госавтоинспекции, сообщает региональное ГУ МВД.
За три дня рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 36 водителей за управление в состоянии опьянения: 15 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление ТС в состоянии опьянения") и 20 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"), а также на одного водителя собрали материал за повторное вождение в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ).
Всего на дорогах губернии за время рейдов выявили около 3300 различных нарушений дорожного движения. Более 260 автомобилистов пренебрегали ремнями безопасности, более чем 290 раз водители не пропустили пешеходов, а сами пешеходы нарушили ПДД около 270 раз.
Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 550 автомобилистов за нарушение светопропускаемости стекол.
Последние комментарии
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!