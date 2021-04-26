В Самарской области за три дня 36 водителей наказали за нетрезвое вождение и 550 - за тонировку

В Самарской области в выходные с 23 по 25 апреля прошли очередные рейды региональной Госавтоинспекции, сообщает региональное ГУ МВД.

За три дня рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 36 водителей за управление в состоянии опьянения: 15 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление ТС в состоянии опьянения") и 20 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"), а также на одного водителя собрали материал за повторное вождение в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ).

Всего на дорогах губернии за время рейдов выявили около 3300 различных нарушений дорожного движения. Более 260 автомобилистов пренебрегали ремнями безопасности, более чем 290 раз водители не пропустили пешеходов, а сами пешеходы нарушили ПДД около 270 раз.

Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 550 автомобилистов за нарушение светопропускаемости стекол.