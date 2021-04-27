В голосовании за благоустройство территорий уже приняли участие более чем 24 тыс. жителей региона

Более чем 24 тыс. жителей региона за прошедшие сутки приняли участие в выборе территорий и дизайн-проектов благоустройства на 2022 год, которое проходит на платформе 63.gorodsreda.ru.
Голосование за формирование комфортной городской среды началось в понедельник, 26 апреля, и будет идти в течение пяти недель, до 30 мая. Всего по стране за будущее своих городов отдали голос почти 500 тыс. человек.
В Самарской области в голосовании участвуют 100 общественных пространств на территории 10 городских округов и муниципального района Безенчукский. Оно проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Принять в нем участие могут жители региона в возрасте от 14 лет.
Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно до 30 мая на единой федеральной платформе 63.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью "Госуслуг") или же в личном кабинете на портале "Госуслуги", для которого разработан модуль взаимодействия с платформой̆. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...