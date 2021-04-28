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Экология Общество

Пространство для экологического креатива: Денис Волков подписал соглашение со "Сбером"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 апреля, региональное отделение Русского географического общества и Поволжский банк ПАО Сбербанк России подписали партнерское соглашение. Оно касается работы РГО в рамках нового общественного центра, который "Сбер" открыл в центре города при поддержке правительства Самарской области.

Фото: предоставлено автором

Центр — это пилотный проект для страны, который родился в результате высокого запроса общества на экологическую и социальную ответственность. Он станет магнитом для энергичных и креативных людей, которые реализуют собственные идеи по сохранению природы, экологии и социальные проекты. Здесь есть лекторий, коворкинг-зона, созданы все технические условия для обсуждения, трансляций и презентаций. Старт работе этого уникального пространства дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Губернатор высоко оценил современный центр, на работу которого есть высокий запрос у прогрессивных самарцев: уже сейчас лекторий и коворкинг-зона расписаны на два месяца вперед. В том числе здесь будут проводиться мероприятия под эгидой регионального отделения Русского географического общества. Важность этого соглашения подчеркнул председатель реготделения РГО Денис Волков.

"Сегодня мы подписали со Сбербанком соглашение о сотрудничестве. Теперь самарское отделение РГО будет активно работать в этом пространстве. В ближайшее время мы организуем здесь встречу с активом общества, а также вручим именные карточки нашим новым членам. Они очень разные, но все объединены общей задачей по сохранению экологии, уникальной природы Самарского края. Кто-то занимается охраной животных, кто-то разрабатывает невероятные проекты по туризму. И здесь отличное место для совместных встреч, обсуждений стратегии реализации задумок, их доработок. У РГО есть грантовый фонд, и нужно помочь энергичным и креативным людям получить поддержку на воплощение в жизнь проектов, которые будут прославлять нашу область, делать ее лучше", — отметил Денис Волков.

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