Мэрия Самары выкупит два участка под будущую школу в Крутых Ключах

Самарский департамент управления имуществом опубликовал на сайте госзакупок два схожих лота о приобретении в муниципальную собственность земельных участков, предназначенных для застройки нежилыми зданиями.

Начальная цена каждого лота — 21,3 млн рублей. Согласно описанию объекта закупки, речь идет о выкупе земли под строительство будущей общеобразовательной школы в Крутых Ключах на территории пос. Красный Пахарь. Общая площадь каждого из двух участков не должна быть ниже 20 тыс. кв метров.

"В случае приобретения нескольких земельных участков они должны иметь общие границы, образующие единую территорию", — отмечается в документации.

Напомним, власти Самары вынашивают планы о строительстве школы на 1200 мест в Крутых Ключах не первый месяц. Так, в январе 2021 г. стало известно о намерении мэрии купить землю под эти цели.

Тогда городской департамент образования предложил внести ряд изменений в муниципальную программу "Совершенствование организации предоставления образования в Самаре", включив новое мероприятие — строительство общеобразовательной школы и, "в качестве первичного этапа", — приобретение в муниципальную собственность участков, пригодных в дальнейшем для формирования одной строительной площадки.