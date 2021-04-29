"РКС-Самара" в мае начинает масштабную проверку незаконных подключений к сетям частного сектора

Незаконные подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения в частном секторе — бич современной Самары. В большинстве своём нарушают закон и самовольно подключаются к благам цивилизации состоятельные люди, которые считают возможным для себя незаконно использовать ресурсы.

Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок проводятся регулярно. Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи. Ведь они добросовестно оплачивают ресурсы! Так, на этой неделе было выявлено два самовольщика в Железнодорожном районе Самары на ул. Неверова и в пер. Речном.

Сразу после майских праздников рабочая группа "РКС-Самара", состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности, начнёт проверку частного сектора Октябрьского района. В первую очередь они обследуют подключения к водопроводным и канализационным линиям от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка.

Помимо принудительного отключения от ресурсов самовольщиков ждут начисления по сечению трубы в круглосуточном режиме за три года (а это — сотни тысяч или даже миллионы рублей), а также судебные разбирательства и широкая огласка.

Гораздо выгоднее прийти в ресурсоснабжающую компанию самостоятельно, до прихода специалистов рабочей группы. В этом случае незаконное пользование водой также нужно будет оплатить, но специалисты предприятия окажут всю необходимую помощь в оформлении подключения и не привлекут к данному случаю внимания правоохранительных органов и СМИ.

"РКС-Самара" намерена наводить порядок в системе учёта водоснабжения и водоотведения и выявлять самовольщиков до тех пор, пока в Самаре не останется ни одного незаконного подключения.