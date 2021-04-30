За I квартал 2021 г. в Самарской области "просела" розничная торговля и сфера услуг

Самарастат опубликовал экономическую статистику по Самарской области за первый квартал 2021 года. Выяснилось, что по сравнению с январем-мартом 2020 года в регионе "просела" розничная торговля и сфера услуг.

Несмотря на то, что за январь–март 2021 года оборот оптовой торговли увеличился на 3% (составив 284 млрд рублей), размер оборота розничной торговли снизился на 10% (составив 165 млрд рублей).

Оборот розничной торговли на 97% сформирован торговыми организациями и ИП, на 3% — продажей товаров на рынках и ярмарках.

Снизился и оборот в сфере общественного питания, составив в январе–марте 78% по отношению к первому кварталу прошлого года (5 млрд рублей).

В сфере услуг также наблюдается экономическая "просадка". За первый квартал 2021 г. населению Самарской области было оказано платных услуг на 44 млрд рублей, что меньше, чем в 2020 г. на 7%.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес приходится на "коммуналку" (35%), телекоммуникационные (15%), жилищные (9%), а также транспортные, медицинские, бытовые и услуги системы образования (по 8%).

Кроме того, в статистическом реестре хозяйствующих субъектов на 1 апреля на 8% уменьшилось количество организаций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). "Около трети предприятий занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов", — отмечается в опубликованной статистике. В том же реестре обозначено, что количество ИП за год уменьшилось на 14%.