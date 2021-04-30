Энергетики "Т Плюс" переходят на режим повышенной готовности в майские выходные и праздничные дни

С 1 по 11 мая 2021 года предприятия филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" будут работать в режиме повышенной готовности. Основная задача энергетиков — обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.
На ТЭЦ, ГРЭС и предприятиях тепловых сетей в зоне ответственности филиала будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО "Т Плюс" и его филиалов в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. Особое внимание будет уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.
В случае возникновения проблем с горячим водоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО "ПТС" — (846) 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy; Тольяттинских тепловых сетей — (8482) 719-252 и 283-322; Новокуйбышевских тепловых сетей — (84635) 6-27-60; Сызранских тепловых сетей — (8464) 92-92-51.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...