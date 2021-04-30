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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" переходят на режим повышенной готовности в майские выходные и праздничные дни

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 11 мая 2021 года предприятия филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" будут работать в режиме повышенной готовности. Основная задача энергетиков — обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в праздничные дни.

На ТЭЦ, ГРЭС и предприятиях тепловых сетей в зоне ответственности филиала будет осуществляться усиленный контроль состояния работы технологического оборудования. Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО "Т Плюс" и его филиалов в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику. Особое внимание будет уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

В случае возникновения проблем с горячим водоснабжением жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: АО "ПТС" — (846) 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy; Тольяттинских тепловых сетей — (8482) 719-252 и 283-322; Новокуйбышевских тепловых сетей — (84635) 6-27-60; Сызранских тепловых сетей — (8464) 92-92-51.

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