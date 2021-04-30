Офисы обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" между праздниками будут работать в обычном режиме

С 4 по 7 мая все подразделения Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в обычном режиме. Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы с 8:00 до 18:00 часов 4–6 мая и с 8:00 до 16:00 в предпраздничную пятницу, 7 мая. В праздничные дни будут доступны только онлайн-сервисы компании.
"Ежедневно, включая праздники, наши клиенты могут проверить наличие задолженности за тепло, передать показания индивидуальных приборов учета, получить консультацию специалиста, а также решить множество других вопросов. Онлайн-сервисы позволяют горожанам в любое время оставаться на связи с энергокомпанией", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Напомним, что офисы обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" располагаются по следующим адресам:
— в Самаре (Мирная, д. 162; ул. Л.Толстого, д. 134; ул. Демократическая, 37; ул. Мориса Тореза, д. 101а; ул. Революционная, 101Б);
— в Тольятти (ул. Мира, 76);
— в Новокуйбышевске (ул. Ленинградская, 4А);
— в Сызрани (проспект 50 лет Октября, 24).
Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...