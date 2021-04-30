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ЖКХ и благоустройство Общество

Офисы обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" между праздниками будут работать в обычном режиме

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 мая все подразделения Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в обычном режиме. Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы с 8:00 до 18:00 часов 4–6 мая и с 8:00 до 16:00 в предпраздничную пятницу, 7 мая. В праздничные дни будут доступны только онлайн-сервисы компании.

"Ежедневно, включая праздники, наши клиенты могут проверить наличие задолженности за тепло, передать показания индивидуальных приборов учета, получить консультацию специалиста, а также решить множество других вопросов. Онлайн-сервисы позволяют горожанам в любое время оставаться на связи с энергокомпанией", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Напомним, что офисы обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" располагаются по следующим адресам:

— в Самаре (Мирная, д. 162; ул. Л.Толстого, д. 134; ул. Демократическая, 37; ул. Мориса Тореза, д. 101а; ул. Революционная, 101Б);

— в Тольятти (ул. Мира, 76);

— в Новокуйбышевске (ул. Ленинградская, 4А);

— в Сызрани (проспект 50 лет Октября, 24).

Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.

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