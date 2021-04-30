Офисы обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" между праздниками будут работать в обычном режиме

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С 4 по 7 мая все подразделения Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" будут работать в обычном режиме. Клиенты энергокомпании смогут решить свои вопросы, посетив любой из офисов обслуживания в рабочие часы с 8:00 до 18:00 часов 4–6 мая и с 8:00 до 16:00 в предпраздничную пятницу, 7 мая. В праздничные дни будут доступны только онлайн-сервисы компании.