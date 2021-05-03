Вектор развития Самарского филиала ФИАН был задан Виктором Катулиным

3 мая 2021 года исполняется 85 лет со дня рождения крупного ученого, специалиста в области лазерной физики, доктора физико-математических наук, профессора, дважды лауреата Государственной премии, основателя и первого директора Самарского филиала ФИАН Виктора Анатольевича Катулина.

Дело всей жизни

Он родился в 1936 году в г. Байрам-Али Туркменской ССР. В 1960 г. закончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Три года по окончании университета проработал в Институте физики атмосферы АН СССР, а с 1963 года до кончины в 1998 году жизнь Виктора Анатольевича неразрывно связана с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева Академии наук (ФИАН) и лазерами — чудом XX века, обыденным и необходимым инструментом XXI века.

Свой трудовой путь в ФИАН Виктор Катулин начинает в лаборатории лауреата Нобелевской премии, одного из изобретателей лазера, академика Николая Геннадиевича Басова c разработок полупроводниковых лазеров. Впервые в мире при решающей роли Катулина были созданы однофотонные и двухфотонные полупроводниковые лазеры с оптической накачкой, получившие мировое признание. В 1966 году Виктор Анатольевич легко переключается на разработку мощных высокоэнергетических крупномасштабных йодных лазеров.

Большому коллективу исследователей из разных институтов удалось получить рекордные характеристики. За создание этих лазеров в 1980 году Виктор Катулин в составе коллектива авторов был удостоен Государственной премии СССР. В том же году по совместной инициативе областного руководства и Николая Геннадиевича Басова Постановлением Президиума АН СССР № 314 от 20 марта 1980 года в г. Куйбышеве (ныне Самара) для решения фундаментальных и прикладных задач в области создания новых лазерных систем и технологий организуется филиал Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР. Возглавлять, а вернее создавать на самарской земле первый академический институт поручается молодому доктору наук Виктору Катулину.

Каким помнят первого директора Самарского филиала ФИАН

Лазер обычно ассоциируется с мощной энергией и узкой направленностью излучения. Вот и Катулин, по мнению коллег, подобно лазерному лучу, обладал огромной энергией, напором и целеустремленностью в достижении цели, а еще бескорыстным служением делу, отзывчивостью и ответственностью. Иначе было бы невозможно справиться с огромной работой по организации и института.

Инициатор создания филиала ФИАН Николай Геннадиевич Басов у самарских коллег

Костяк молодого коллектива составляли талантливые выпускники ведущих вузов Москвы (МГУ, МИФИ, МФТИ). И встречая свое 10-летие в новом здании на Ново-Садовой, 221, филиал уже мог гордиться многими своими результатами. Например, разработанным и изготовленным единственным в мире прототипом промышленного импульсно-периодического электроионизационного СО-лазера замкнутого цикла. Кроме того, молодые ученые открыли физические принципы создания импульсных химических лазеров, основанных на явлении фотонного разветвления цепной реакции и термоцепного взрыва. Были разработаны и успешно внедрены в промышленность технологии лазерной сварки, достигнуты успехи в разработке химического кислородно-йодного лазера, открыт новый класс лазерных пучков, названных спиральными.

Вопреки обстоятельствам

Годы постперестроечного периода с переходом экономики на новые рельсы и сокращением целых секторов промышленности, где были бы востребованы разрабатываемые в Самарском филиале лазерные технологии, затормозили динамичное развитие института. Еще более сильным ударом для филиала стал неожиданный уход из жизни основателя и директора СФ ФИАН Виктора Анатольевича Катулина.

Закрывались успешные проекты и целые направления, в частности, касающиеся разработки мощных технологических лазеров. Уходили люди — кто-то уезжал заниматься наукой за границу, кто-то находил применение своим способностям в иных сферах. Но созданный Виктором Катулиным коллектив единомышленников, грамотных специалистов, любящих свое дело и преданных науке, выстоял. Филиал, ощущая постоянную поддержку со стороны ФИАН, региональных властей, СНЦ РАН, ректоров ведущих самарских вузов, выполнил многие поставленные задачи. Сегодня институт имеет прочные научные позиции в регионе, России и мире.

Разрядная камера лазера на инертных газах с оптической накачкой

Директор СФ ФИАН д. ф.-м. н. Валерий Азязов отмечает: "У нас большой опыт и компетенции в разработке новых лазерных систем и технологий. Прототипы наших генераторов синглетного кислорода использовались практически во всех лабораториях мира, где проводились исследования химического кислородно-йодного лазера. Именно у нас осуществлены первые в России опыты по лазерной микроманипуляции. Лазерная тематика актуальна для нас и сегодня. Так, совместно с Самарским университетом и университетом Эмори (США) мы разрабатываем компактный лазер мегаваттного класса на инертных газах. Впервые в мире получена генерация лазера на метастабильных атомах аргона с поперечной оптической накачкой.

В науке очень важно не бояться менять направления, искать новые задачи и приложения. И в этом филиал достиг определенных успехов. Сегодня мы очень успешно занимаемся горением, газодинамикой, астрофизикой и астрохимией. Признанием результатов стал выигранный мегагрант, в рамках которого в СФ ФИАН будет создан Центр лабораторной астрофизики для изучения происхождения и эволюция органических молекул в нашей Галактике.

Филиал живет, продолжая получать научные результаты мирового уровня, публиковать высокорейтинговые статьи, сотрудничать с вузами, с научными организациями в Самаре, России, с крупными зарубежными научными центрами. Мы проводим всероссийские и международные научные мероприятия и с оптимизмом смотрим в будущее. Хочется сохранять этот уровень — уровень, который был задан Виктором Анатольевичем Катулиным".