В Кинеле началось благоустройство территории у озера Крымское

В Кинеле Самарской области начали благоустраивать общественную территорию у озера Крымское.
Работы организованы в рамках проекта "Кинель — город чистых озер", который победил во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, инициированном президентом страны Владимиром Путиным.
Сейчас у озера расчищают территории, вывозят мусор.
Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова в создании современных и комфортных условий для всех жителей региона. За последние три года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области благоустроили 477 общественных территорий и 1024 двора. В 2021 г. в регионе планируют благоустроить 295 дворов и 157 общественных территорий.
В Кинеле в 2020 г. работы по благоустройству завершились в семи дворах, а также в сквере у озера Ладное. Этот проект тоже стал победителем общероссийского конкурса. "Фишкой" проекта был пешеходный мост через озеро. Сейчас он является самой популярной зоной отдыха жителей и гостей города. В 2021 г. планируют благоустроить еще семь дворов и семь общественных пространств города.
"На общественной территории у озера Крымское расположатся тематические зоны отдыха для людей разных возрастов. Будет организована зона отдыха с шезлонгами и гамаками, детская и воркаут-площадки, а также смотровая площадка в виде маяка, — рассказала инженер по строительному контролю управления архитектуры и градостроительства администрации Кинеля Оксана Тулаева. — Мы постарались учесть все пожелания жителей, которые принимали участие в обсуждении проекта. Я думаю, они будут довольны".
Также в рамках проекта на северной стороне озера создадут железнодорожный музей. Он станет отражением исторической особенности города. Завершить все работы планируют в середине августа.
"Очень заметно, как территория города преображается, — отметила жительница Кинеля Татьяна Мартынова. — Мы планируем и в дальнейшем принимать участие в голосованиях за общественные пространства и обсуждениях проектов, чтобы Кинель еще больше расцветал".
Напомним, сейчас проходит голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году. С 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru можно ознакомиться с проектами и проголосовать за один из них.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...