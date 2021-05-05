В Кинеле началось благоустройство территории у озера Крымское

В Кинеле Самарской области начали благоустраивать общественную территорию у озера Крымское.

Работы организованы в рамках проекта "Кинель — город чистых озер", который победил во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, инициированном президентом страны Владимиром Путиным.

Сейчас у озера расчищают территории, вывозят мусор.

Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова в создании современных и комфортных условий для всех жителей региона. За последние три года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области благоустроили 477 общественных территорий и 1024 двора. В 2021 г. в регионе планируют благоустроить 295 дворов и 157 общественных территорий.

В Кинеле в 2020 г. работы по благоустройству завершились в семи дворах, а также в сквере у озера Ладное. Этот проект тоже стал победителем общероссийского конкурса. "Фишкой" проекта был пешеходный мост через озеро. Сейчас он является самой популярной зоной отдыха жителей и гостей города. В 2021 г. планируют благоустроить еще семь дворов и семь общественных пространств города.

"На общественной территории у озера Крымское расположатся тематические зоны отдыха для людей разных возрастов. Будет организована зона отдыха с шезлонгами и гамаками, детская и воркаут-площадки, а также смотровая площадка в виде маяка, — рассказала инженер по строительному контролю управления архитектуры и градостроительства администрации Кинеля Оксана Тулаева. — Мы постарались учесть все пожелания жителей, которые принимали участие в обсуждении проекта. Я думаю, они будут довольны".

Также в рамках проекта на северной стороне озера создадут железнодорожный музей. Он станет отражением исторической особенности города. Завершить все работы планируют в середине августа.

"Очень заметно, как территория города преображается, — отметила жительница Кинеля Татьяна Мартынова. — Мы планируем и в дальнейшем принимать участие в голосованиях за общественные пространства и обсуждениях проектов, чтобы Кинель еще больше расцветал".

Напомним, сейчас проходит голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году. С 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru можно ознакомиться с проектами и проголосовать за один из них.