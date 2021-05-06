В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года

В пятницу, 7 мая, в преддверии Дня Победы, в самарском сквере на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской (ул. Красноармейская, д.17, Дом связи), где находятся арт-объекты "Рупор" и "Скамейка связистов", пройдут мероприятия, посвященные Дню радио. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Место для проведения торжеств выбрано не случайно: по ул. Красноармейской, 17 в годы войны был расположен Куйбышевский радиокомитет. Именно сюда передавались сводки с фронта, отсюда зачитывались сообщения о ходе боевых действий и победах Советской Армии.
С 10:00 до 14:00 действующий арт-объект "Рупор" будет транслировать песни военных лет. С 16:00 до 20:00 профессиональные артисты Самарского драматического театра и "СамАрта" представят театральную постановку, воссоздающую атмосферу майского дня 1945 года, за день до объявления Победы в Великой Отечественной войне.
Рупор будет транслировать победные сводки Советского информбюро: советские войска добивают фашистского зверя в его логове. Всем уже ясно, что наша страна выстояла против коричневой чумы. Люди, отдавшие все силы для Победы, находятся в ожидании мирной, радостной жизни.
В сквере у Дома связи будет работать фотозона.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".