В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года

В пятницу, 7 мая, в преддверии Дня Победы, в самарском сквере на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской (ул. Красноармейская, д.17, Дом связи), где находятся арт-объекты "Рупор" и "Скамейка связистов", пройдут мероприятия, посвященные Дню радио. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Место для проведения торжеств выбрано не случайно: по ул. Красноармейской, 17 в годы войны был расположен Куйбышевский радиокомитет. Именно сюда передавались сводки с фронта, отсюда зачитывались сообщения о ходе боевых действий и победах Советской Армии.

С 10:00 до 14:00 действующий арт-объект "Рупор" будет транслировать песни военных лет. С 16:00 до 20:00 профессиональные артисты Самарского драматического театра и "СамАрта" представят театральную постановку, воссоздающую атмосферу майского дня 1945 года, за день до объявления Победы в Великой Отечественной войне.

Рупор будет транслировать победные сводки Советского информбюро: советские войска добивают фашистского зверя в его логове. Всем уже ясно, что наша страна выстояла против коричневой чумы. Люди, отдавшие все силы для Победы, находятся в ожидании мирной, радостной жизни.

В сквере у Дома связи будет работать фотозона.