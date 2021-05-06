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Общество

Самарская область станет участником Всероссийской акции памяти с визуальным проектом "Во имя справедливости!"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8, 9, 10 мая 2021 года на площади Славы в Самаре будет организована трансляция визуального художественного проекта "Во имя справедливости!" Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. Уникальный фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне позволяет зрителю погрузиться в мир световых и звуковых эффектов посредством современных мультимедийных технологий. Впервые данная визуализация была изготовлена и показана в прошлом году и вызвала большой эмоциональный отклик у жителей и гостей столицы региона. 

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Священная тема и новые технологии воплотились в аудиовизуальный проект "Во имя справедливости!", посвященный событиям Второй мировой войны. Это дань памяти и уважения нашим великим героям, чей подвиг перевернул ход мировой истории, не позволив всему человечеству жить по нечеловеческим законам нацизма. На три дня, с 8 по 10 мая, здание правительства Самарской области станет "экраном", на который будут спроецированы исторические события: довоенные годы и радость мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей на тему войны, эпизоды Нюрнбергского процесса. Начало трансляций в 21:00, 21:30, 22:00.

Напомним, в феврале этого года жители Самарской области познакомились с уникальной выставкой архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка прошла в 63 регионах России в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В качестве экспонатов были представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план - истребить население нашей страны, выживших поработить, истощить ее ресурсы.

Выбор 8 февраля 2021 г. как даты открытия Всероссийской выставки "Без срока давности" был обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 г., была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. В его выступлении впервые был озвучен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Были приведены цифры и конкретные факты массовых казней и угона на принудительные работы мирного населения, истязаний и убийств военнопленных, разграбления и уничтожения городов и сел. Именно из той речи мир впервые узнал об объеме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории.

В декабре 2020 года проект "Без срока давности" признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". Премия "Победа" присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Как и выставка "Без срока давности", визуальный художественный проект "Во имя справедливости!", выполненный с применением современной аудиовизуальной технологии, призван напомнить о главном суде ХХ столетия - Нюрнбергском трибунале, который продлился 10 месяцев. Здесь вынесли обвинительный приговор главным нацистским преступникам, тем, кто годами уничтожал мир на земле. Это было первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Организации Объединенных Наций. Народы мира доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу и вершить справедливое правосудие.

Выбор поверхности, на которую возможно транслирование подобных визуальных проектов, требует особого детального подхода. Основным критерием при выборе фасадов служит архитектура здания, позволяющая показать на нем художественный и сюжетный контент. Но также важно наличие перед зданием площади или проспекта, откуда визуальная часть проекта хорошо просматривается, позволяет установить специальное оборудование с соблюдением определенных технических требований. 

Второй год подряд площадь Славы и здание областного правительства принимают эту почетную миссию - стать центром, где героическое прошлое и инновации настоящего сливаются воедино ради одной цели - отдать дань Великому Подвигу нашего народа.

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