В Самаре общественники и профсоюзные организации получили приглашения на парад Победы

Общественные и профсоюзные организации Самарской области получили приглашения на парад Победы. По традиции, он пройдет 9 мая на площади им. Куйбышева.

В составе парадных расчетов 9 мая по пл. Куйбышева пройдет более чем 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

Из-за ограничений, введенных Роспотребнадзором, в 2021 году количество зрительских мест на трибунах будет заполнено на 50%. С трибун зрелищное мероприятие смогут увидеть члены военно-патриотических организаций, военные, а также члены общественных и профсоюзных организаций губернии.

В 2021 году организации всех отраслей получили квоты на приглашения, но особенно актуальными пригласительные билеты на Парад Победы стали именно для сотрудников здравоохранения.

"Всем профсоюзам было выделено определенное количество квот. Каждая отрасль подавала свои заявки, все они были удовлетворены, - комментирует председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина. - Сейчас непростое время, эпидемиологическая ситуация внесла изменения в жизнь людей. Но то, что Парад Победы в принципе состоится, - замечательно! Сегодня поднятие духа и укрепление веры особенно важны. Здорово, что этот Парад не отменяют, и мы благодарны, что профсоюзы получили столько квот, сколько запрашивали".

"Как председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, я отдельно хочу поблагодарить за льготы для нашей отрасли. Именно медикам сейчас, как никогда, нужны единство, вера, сила духа", - подчеркнула Татьяна Сивохина.

Она сообщила, что от профсоюза Парад Победы смогут посетить десятки врачей городских больниц: Семашко, Середавина, онкологического диспансера, - всего более 20 лечебных учреждений.

"Все больницы подавали заявки заранее, и сейчас люди - уже с пригласительными билетами на руках, - сообщила спикер. - Ежегодно мы стараемся распределять приглашения так, чтобы торжество смогли увидеть те, кто еще не был на Параде. Понятно, что сложно удовлетворить желание посмотреть мероприятие воочию, - и не только с учетом эпидобстановки, но и в принципе, так как трибуны просто не вместят столько народу. Ведь одних только членов профсоюза работников здравоохранения у нас более 55 тысяч. Поэтому каждый год приглашение для сотрудников отрасли - это поощрение, благодарность".

Большинство жителей губернии получит возможность посмотреть парад Победы в режиме онлайн. Напомним, шествие будет транслироваться на местном телевидении, на городских экранах и т.д. Жители Самарской области смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов "Самара 24", "Губерния", "Самара - ГИС", "Тольятти 24", а также в пабликах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Трансляция пройдет и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы в Самаре. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте, на площадке "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре ОККО.

Вариант онлайн-трансляции особенно актуален для граждан 65+, поскольку эта категория наиболее уязвима перед инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют пожилым людям поберечь себя и остаться дома, посмотрев трансляцию по телевизору.

Добровольная вакцинация участников парада Победы от коронавирусной инфекции стартовала еще в марте, всего будет привито более 1000 военных. Ветеранам ВОВ также было рекомендовано сделать прививки против коронавируса перед мероприятием.

Напомним также, 9 мая в 15:00 по местному времени жители Самарской области вместе со всей Россией смогут принять участие в виртуальном онлайн-параде "Бессмертный полк". Из-за огромного числа желающих принять участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" в этом году был пересмотрен технологический подход. Все трансляции онлайн-шествия пройдут в один день - 9 мая. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам, с учетом местного времени, благодаря чему в каждом уголке России люди увидят своих героев, родных и близких, - тех, кого помнят и кем гордятся. Трансляции общероссийской акции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.