В Самаре перед ДК "Заря" высадили шесть елей-крупномеров

Многонациональная экологическая акция ко Дню Победы прошла в Самаре. На проезде 9 Мая перед муниципальным ДК "Заря", построенным в годы Великой Отечественной войны, высадили 6 крупномерных елей, передает пресс-служба горадминистрации. Предоставленные саженцы были выращены в открытом питомнике МП "Спецремстройзеленхоз" в Алексеевском районе, занимающем площадь порядка 40 га.

Молодые деревья взамен старых, высохших и снесенных в прошлом году, посадили представители национально-культурных центров и казачьих обществ Самары, студенты-волонтеры.

Мероприятие по озеленению прошло в рамках городской многонациональной экологической акции, организованной при поддержке Администрации города.

"В 2021 году место проведения акции выбрано не случайно, ведь ДК "Заря" был построен в суровые военные годы — в 1943 году. А в наши дни ДК стал традиционной площадкой проведения национальных праздников. Здесь проходит огромное количество мероприятий национально-культурных центров. Все они направлены на сохранение языковых и культурных традиций народов многонациональной Самары", — прокомментировал замруководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными НКО и национальными центрами департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов.

Напомним, в этом году Самара преобразится не только благодаря саженцам деревьев и кустарников. В ходе реализации муниципальной программы "Цветущий город" на территории мест общего пользования с конца апреля уже идет устройство цветников, которые в общей сложности займут 45,6 тысячи кв. м.

А осенью 2020 года на площади около 2,5 тысячи кв. м были высажены луковицы тюльпанов. Кроме того, обновленной цветовой палитрой "окрасятся" территории вдоль улично-дорожной сети и общественные пространства — скверы, бульвары, парки и набережная Волги.