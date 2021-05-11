Суд обязал город отдать СОФЖИ участки, входящие в проект "5 кварталов"

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) отвоевал право на земли в Ленинском районе. Участки находятся на ул. Садовой, 116-118 и входят в квадрат улиц проекта "5 кварталов".
Как следует из материалов дела, фонд приобрел в собственность жилые дома 1885 и 1917 года постройки по этим адресам согласно договорам отселения в 2015 году. В августе прошлого года СОФЖИ обратился в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без проведения торгов и бесплатно. Ведомство отказало, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Согласно распоряжению №1052-р, эти участки войдут во вновь образованный, который предназначен под среднеэтажную жилую застройку.
Суд встал на сторону фонда и обязал департамент в течение месяца согласовать передачу земель площадью 336 и 718 кв. метров.
Напомним, сейчас проект "5 кварталов" заморожен. Согласно информации официального сайта СОФЖИ, под этот проект у него есть восемь земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. кв. метров.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))