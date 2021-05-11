Суд обязал город отдать СОФЖИ участки, входящие в проект "5 кварталов"

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) отвоевал право на земли в Ленинском районе. Участки находятся на ул. Садовой, 116-118 и входят в квадрат улиц проекта "5 кварталов".

Как следует из материалов дела, фонд приобрел в собственность жилые дома 1885 и 1917 года постройки по этим адресам согласно договорам отселения в 2015 году. В августе прошлого года СОФЖИ обратился в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без проведения торгов и бесплатно. Ведомство отказало, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Согласно распоряжению №1052-р, эти участки войдут во вновь образованный, который предназначен под среднеэтажную жилую застройку.

Суд встал на сторону фонда и обязал департамент в течение месяца согласовать передачу земель площадью 336 и 718 кв. метров.

Напомним, сейчас проект "5 кварталов" заморожен. Согласно информации официального сайта СОФЖИ, под этот проект у него есть восемь земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. кв. метров.