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Строительство Строительство и недвижимость

Суд обязал город отдать СОФЖИ участки, входящие в проект "5 кварталов"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) отвоевал право на земли в Ленинском районе. Участки находятся на ул. Садовой, 116-118 и входят в квадрат улиц проекта "5 кварталов".

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Как следует из материалов дела, фонд приобрел в собственность жилые дома 1885 и 1917 года постройки по этим адресам согласно договорам отселения в 2015 году. В августе прошлого года СОФЖИ обратился в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без проведения торгов и бесплатно. Ведомство отказало, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Согласно распоряжению №1052-р, эти участки войдут во вновь образованный, который предназначен под среднеэтажную жилую застройку.

Суд встал на сторону фонда и обязал департамент в течение месяца согласовать передачу земель площадью 336  и 718 кв. метров.

Напомним, сейчас проект "5 кварталов" заморожен. Согласно информации официального сайта СОФЖИ, под этот проект у него есть восемь земельных участков общей площадью более 2,2 тыс. кв. метров.

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