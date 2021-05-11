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Происшествия

В Самарской области пропал журналист Андрей Федоров

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ведутся поиски журналиста Андрея Федорова, который не выходит на связь с 30 апреля.

Он находился в Подгорах. В последний раз его видели, когда Андрей пошел в магазин без документов и телефона.

Родственники 9 мая обратились в полицию, сотрудники которой проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции.

К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт" Самарской области. Информационный организатор поиска Татьяна т. +7-937-073-41-89.

Андрею 59 лет, рост 179 см, худощавого телосложения, седые волосы средней длины, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, светло-коричневые ботинки.

Андрей Федоров был одним из основателей "Самарского обозрения". Работал в газетах "Волжская коммуна", "Репортер" и "КоммерсантЪ". В последнее время работает внештатным корреспондентом "Волга Ньюс".

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