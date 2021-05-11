В Самарской области пропал журналист Андрей Федоров

В Самарской области ведутся поиски журналиста Андрея Федорова, который не выходит на связь с 30 апреля.
Он находился в Подгорах. В последний раз его видели, когда Андрей пошел в магазин без документов и телефона.
Родственники 9 мая обратились в полицию, сотрудники которой проводят оперативно-разыскные мероприятия. Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции.
К поискам подключился отряд "ЛизаАлерт" Самарской области. Информационный организатор поиска Татьяна т. +7-937-073-41-89.
Андрею 59 лет, рост 179 см, худощавого телосложения, седые волосы средней длины, глаза серые. Был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, светло-коричневые ботинки.
Андрей Федоров был одним из основателей "Самарского обозрения". Работал в газетах "Волжская коммуна", "Репортер" и "КоммерсантЪ". В последнее время работает внештатным корреспондентом "Волга Ньюс".
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!