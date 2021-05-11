В Кинеле закрыт подпольный водочный цех

В Кинеле в конце апреля сотрудники областного УЭБиПК обнаружили факт незаконного оборота алкогольной продукции в производственном помещении ангарного типа в Кинеле на ул. Ильмень, 7В, пишет "Самарское обозрение".
В ангаре обнаружили линию кустарного производства по наливу и опечатыванию стеклянной тары, два водяных насоса, водоносную скважину, станок для закупоривания стеклотары, 1200 пластиковых пятилитровых и 30 десятилитровых канистр, а также 1102 прозрачные бутылки с жидкостью прозрачного цвета и 354 ящика готовой продукции без акцизных марок.
Среди подделанных марок оказались элитная водка "Нефть", а также "Финская", "Хортица", "Гжелка", "Родник Сибири", "Царская охота". Также в подпольном алкоцехе изъяли 2431 единицы пустой пластиковой тары и 18109 единиц стеклянной тары, 14 тыс. крышек, четыре рулона с этикетками, погрузчик и ручную телегу для перевозки поддонов.
Собственник помещения пояснил, что по договору аренды передал ангар для складирования стеклотары некоему Шмелеву А.Н., зарегистрированному в Рассказовском районе Тамбовской области. Местонахождение гражданина Шмелева в настоящее время устанавливается.
По факту изъятия проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Мальчику 13 лет!