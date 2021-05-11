В Кинеле закрыт подпольный водочный цех

В Кинеле в конце апреля сотрудники областного УЭБиПК обнаружили факт незаконного оборота алкогольной продукции в производственном помещении ангарного типа в Кинеле на ул. Ильмень, 7В, пишет "Самарское обозрение".

В ангаре обнаружили линию кустарного производства по наливу и опечатыванию стеклянной тары, два водяных насоса, водоносную скважину, станок для закупоривания стеклотары, 1200 пластиковых пятилитровых и 30 десятилитровых канистр, а также 1102 прозрачные бутылки с жидкостью прозрачного цвета и 354 ящика готовой продукции без акцизных марок.

Среди подделанных марок оказались элитная водка "Нефть", а также "Финская", "Хортица", "Гжелка", "Родник Сибири", "Царская охота". Также в подпольном алкоцехе изъяли 2431 единицы пустой пластиковой тары и 18109 единиц стеклянной тары, 14 тыс. крышек, четыре рулона с этикетками, погрузчик и ручную телегу для перевозки поддонов.

Собственник помещения пояснил, что по договору аренды передал ангар для складирования стеклотары некоему Шмелеву А.Н., зарегистрированному в Рассказовском районе Тамбовской области. Местонахождение гражданина Шмелева в настоящее время устанавливается.

По факту изъятия проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела.