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Самарский облсуд оставил без изменения приговор бывшему исполнительному директору "ПТС"

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 мая, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда, вынесенный 5 февраля бывшему исполнительному директору АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС) Айдару Ильясову, признанному виновным в коммерческом подкупе (п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", который был в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа — 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги фирме должны были выдать разрешение на подключение строящегося объекта к теплоснабжению.

Кроме того, в 2019 г. исполнительный директор "ПТС" получил от сотрудника филиала "РЖД" не менее 260 тыс. руб. (часть от 1,2 млн рублей). Эти деньги должны были помочь "закрыть глаза" на незаконное конструктивное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Исполнительного директора "ПТС" Ленинский районный суд 5 февраля признал виновным в двух фактах коммерческого подкупа и назначил четыре с половиной года заключения в колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей.

Этот приговор обжаловал адвокат. 7 мая апелляционная инстанция рассмотрела жалобу и оставила приговор без изменения.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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