Руководителя учебного центра из Самары осудили за крупные мошенничества

Ленинский районный суд Самары вынес приговор руководителю учебного центра сотрудников охраны, которого обвиняли в двух мошенничествах в особо крупном размере.
Как сообщает региональная прокуратура, в 2015 г. основатель и фактический руководитель учебного центра "Сократ-Центр" договорился с директором двух охранных предприятий: "Былина" и "Моспо" и дал указание своим сотрудникам подготовить документы, подтверждающие обучение 68 охранников на повышение разряда (с навыками владения оружием и выдачей соответствующей лицензии). Учебный центр заключил с охранными организациями фиктивные договоры, на основании которых позже из федерального бюджета были получены субсидии в счет возмещения затрат. Ущерб составил более 2,6 млн рублей.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.