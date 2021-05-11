Руководителя учебного центра из Самары осудили за крупные мошенничества

Ленинский районный суд Самары вынес приговор руководителю учебного центра сотрудников охраны, которого обвиняли в двух мошенничествах в особо крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2015 г. основатель и фактический руководитель учебного центра "Сократ-Центр" договорился с директором двух охранных предприятий: "Былина" и "Моспо" и дал указание своим сотрудникам подготовить документы, подтверждающие обучение 68 охранников на повышение разряда (с навыками владения оружием и выдачей соответствующей лицензии). Учебный центр заключил с охранными организациями фиктивные договоры, на основании которых позже из федерального бюджета были получены субсидии в счет возмещения затрат. Ущерб составил более 2,6 млн рублей.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.