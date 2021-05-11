Виктор Кудряшов: Нужно добиваться по линии ТФОМС возмещения расходов самарским больницам

На заседании правительства Самарской области во вторник, 11 мая, был утвержден отчет регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета в 2020 году.
Директор фонда Владислав Романов отметил, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с областным законом "О бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в который дважды вносились изменения в связи с корректировкой параметров бюджета ТФОМС.
Фактически бюджет ТФОМС в 2020 году исполнен по доходам в сумме более 42 млрд руб., или 99,6% от утвержденных законом назначений. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 8,8%.
В расходах бюджета ТФОМС основную долю (96%) составили расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.
"Безусловно, положительный момент в том, что доходная часть фонда по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем на 3 млрд рублей. Это хороший показатель. Привлечены средства, в том числе, из резервного фонда правительства. На 100% были исполнены субвенции, которые поступают к нам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Почти на 13% увеличились объемы поступлений из территориальных фондов других регионов за лечение больных на территории Самарской области. Дополнительный доход составил почти 78 млн рублей. Это тоже очень хороший показатель, который говорит о востребованности и конкурентоспособности наших медицинских учреждений".
В то же время глава областного правительства отметил, что продолжает сохраняться проблема финансирования медицинских организаций, которые оказывают помощь в борьбе с распространением Covid-19.
"Нужно более активно добиваться по линии территориального фонда возмещения расходов, которые понесли наши медицинские организации в прошлом году. Сейчас учреждения продолжают испытывать колоссальную нагрузку по оказанию помощи больным, по тестированию. Поэтому эту ситуацию нужно разрешать", — отметил председатель областного кабинета министров.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.