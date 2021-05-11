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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: Нужно добиваться по линии ТФОМС возмещения расходов самарским больницам

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании правительства Самарской области во вторник, 11 мая, был утвержден отчет регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования об исполнении бюджета в 2020 году.

Директор фонда Владислав Романов отметил, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с областным законом "О бюджете ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в который дважды вносились изменения в связи с корректировкой параметров бюджета ТФОМС.

Фактически бюджет ТФОМС в 2020 году исполнен по доходам в сумме более 42 млрд руб., или 99,6% от утвержденных законом назначений. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 8,8%.

В расходах бюджета ТФОМС основную долю (96%) составили расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.

"Безусловно, положительный момент в том, что доходная часть фонда по сравнению с 2019 годом увеличилась более чем на 3 млрд рублей. Это хороший показатель. Привлечены средства, в том числе, из резервного фонда правительства. На 100% были исполнены субвенции, которые поступают к нам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. — Почти на 13% увеличились объемы поступлений из территориальных фондов других регионов за лечение больных на территории Самарской области. Дополнительный доход составил почти 78 млн рублей. Это тоже очень хороший показатель, который говорит о востребованности и конкурентоспособности наших медицинских учреждений".

В то же время глава областного правительства отметил, что продолжает сохраняться проблема финансирования медицинских организаций, которые оказывают помощь в борьбе с распространением Covid-19.

"Нужно более активно добиваться по линии территориального фонда возмещения расходов, которые понесли наши медицинские организации в прошлом году. Сейчас учреждения продолжают испытывать колоссальную нагрузку по оказанию помощи больным, по тестированию. Поэтому эту ситуацию нужно разрешать", — отметил председатель областного кабинета министров.

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