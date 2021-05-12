Поликлинику в пос. Волгарь построит стройкомпания "Олимп"

Управление капитального строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который построит поликлинику на 700 посещений в смену в пос. Волгарь Куйбышевского района.
На торги подали заявки две компании — ООО Строительная компания "Олимп" и ООО "АРС". Первая предложила услуги по начальной цене контракта, за 761,7 млн рублей, вторая — за 761 млн рублей.
Победителем торгов признали "Олимп". Подрядчик должен будет построить социальный объект — пятиэтажную поликлинику с цокольным этажом — к 2023 году. В соответствии с графиком строительно-монтажных работ, подготовка к возведению начнется во второй половине мая 2021 года.
Напомним, разработкой рабочей документации занималось ООО СЗ "Шард".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))