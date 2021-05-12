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Строительство Строительство и недвижимость

Поликлинику в пос. Волгарь построит стройкомпания "Олимп"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области определилось с подрядчиком, который построит поликлинику на 700 посещений в смену в пос. Волгарь Куйбышевского района.

На торги подали заявки две компании — ООО Строительная компания "Олимп" и ООО "АРС". Первая предложила услуги по начальной цене контракта, за 761,7 млн рублей, вторая — за 761 млн рублей.

Победителем торгов признали "Олимп". Подрядчик должен будет построить социальный объект — пятиэтажную поликлинику с цокольным этажом — к 2023 году. В соответствии с графиком строительно-монтажных работ, подготовка к возведению начнется во второй половине мая 2021 года.

Напомним, разработкой рабочей документации занималось ООО СЗ "Шард".

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