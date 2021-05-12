В Самаре откроется выставка детских рисунков "В далекой – далекой галактике…" от Радио Дача

29 мая Радио Дача и "Парки Самары" откроют выставку детских рисунков "В далекой — далекой галактике…".

Радио Дача продолжает проект по поддержке юных самарцев, которые посвятили себя художественной деятельности. У детей есть возможность принять участие в летней выставке рисунков на открытом воздухе. В 2021 г. тема выставки посвящена 60-летию первого полёта человека в космос.

Для участия в конкурсе нужно с 12 апреля по 17 мая разместить рисунок в группе ВКонтакте радиостанции альбоме проекта https://vk.com/album-50960028_278760791. На рисунках можно изображать классические сюжеты: космонавты, ракеты, космос, планеты, метеориты, фантастические и футуристические сюжеты, сюжеты советских открыток на тему космоса.

Формат работы: А4. Исполнение: акварель, гуашь, акрил, пастель, а также смешанная техника. Обязательна подпись: фамилия и имя ребенка, возраст (7-12 лет).

17-21 мая жюри конкурса выберет 20 рисунков, которые будут участвовать в выставке в парке им. Юрия Гагарина. Работы будут напечатаны на пластиковых носителях размером 1,0×0,7 м.

Открытие выставки состоится 29 мая. Экспозиция продлится до окончания 2021 года.

На протяжении многих лет Радио Дача в Самаре является самой прослушиваемой радиостанцией города*. Радио Дача поддерживает традиционные семейные ценности, творческие начинания и здоровый образ жизни.