Алексей Дегтев рассказал, как будет благоустроена Самара

Председатель городской думы Самары Алексей Дегтев рассказал, какие вопросы находятся в центре внимания городских депутатов в работе по благоустройству, какие позитивные изменения произойдут в ближайшее время благодаря участию в федеральных программах, а также каковы планы по очистке Волги.

В городе идет масштабное озеленение пространств, будут высажены десятки тысяч растений, общая площадь цветников составит более 45 тыс. кв. метров.

"Я думаю, они заметно преобразят городские территории", - уверен спикер.

Вопрос особой важности - голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Оно продлится до 30 мая. В конкурсе участвует 19 самарских общественных пространств.

Жители города могут отдать свой голос за одно из них на сайте госуслуг или на платформе 63.gorodsreda.ru.

Алексей Дегтев считает важным, чтобы каждый горожанин принял участие в этом голосовании: "Призываю горожан активно участвовать в голосовании, ведь те объекты, которые наберут большее количество голосов, получат больше финансовых ресурсов из федерального бюджета и будут обновлены".

Отдельно Алексей Дегтев затронул тему оздоровления Волги, которой в последние несколько лет уделяют внимание на федеральном, региональном и местном уровне.

"Развернута масштабная работа. Конечно, она стала возможной благодаря участию в федеральных программах. Это и реконструкция водоочистных сооружений, и строительство ливневого коллектора, и запуск станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Все это в комплексе позволит нам значительно улучшить состояние реки в акватории Самары, - уверен спикер городской думы. - Внести свой вклад в эту работу может каждый житель города. Мы уже не в первый раз участвуем во Всероссийской акции по уборке берегов "Вода России". С каждым годом к нам присоединяется все больше новых сподвижников, волонтеров. Этой весной присоединиться к акции мы пригласили соседей - города из 16 регионов, расположенных выше и ниже по течению Волги".

Он поблагодарил самарцев за активное участие в прошедших субботниках: "Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв поучаствовать в наведении порядка на городских территориях. Только во Всероссийском субботнике приняло участие более чем 56 тысяч самарцев. Это люди, которые понимают, что судьба города зависит от его жителей".

Полный текст интервью читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 14 мая.