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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре на Московском шоссе по нацпроекту обновляют 8 км дорожного покрытия

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на Московском шоссе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Заменить изношенный слой дорожной одежды по основному ходу автомобильной дороги с семью полосами движения и протяженностью 8 км, стало возможным благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

Ремонт проезжей части на Московском шоссе, от улицы Мичурина до проспекта Кирова, стартовал 1-го апреля текущего года.

На сегодняшний день подрядная организация выполнила фрезерование верхнего слоя на всем протяжении ремонтируемого участка, обновила трамвайное междупутье с применением литой асфальтобетонной смеси на пересечении основной магистрали с улицами Ново-Вокзальной и Врубеля, завершает устройство дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова.

Дорожникам в сжатые сроки предстоит уложить более 233 тыс. кв. м высококачественной асфальтобетонной смеси.

"Смесь, которая здесь применяется, готовится уже по стандартам нового ГОСТа, определенный подобранный состав плюс применение полимерного битумного вяжущего позволяют улучшить качество смеси и увеличить срок эксплуатации. Также сама технология. Одновременно работают несколько укладчиков, что делает продольный стык более прочным. Благодаря самоходному перегружателю техника делает меньше остановок, покрытие получается ровным, а также поддерживается оптимальная температура смеси", — рассказал заместитель директора подрядной организации Алексей Зотов.
Напомним, в данный момент строительные работы ведутся на двух дорогах, обеспечивающих основные транспортные потоки города, Московском шоссе и улице Ново-Садовой.

Выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период масштабного строительства поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Пока не выполнен ремонт Московского шоссе, Ново-Садовая перекрываться не будет. Планируем завершить работы быстро. Задача — закончить работы по укладке верхнего слоя Московского шоссе по основному ходу уже в июне", — пояснила Оксана Волохова, главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Ограничений по движению автотранспортных средств по Московскому шоссе не будет. По поручению губернатора основные работы по обновлению дорожного покрытия организованы в ночное время суток. Только в ночное время планируется частичное перекрытие половины проезжей части.

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