16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ОДК-Кузнецов" поставила двигатели для "Северного потока-2" ФАС уличила "Газпром межрегионгаз Самара" в злоупотреблении доминирующим положением на рынке "Газпром" в 5,5 раза увеличит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Самарской области IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в школьную котельную микрорайона "Новая Самара"

Газовая отрасль ТЭК

"ОДК-Кузнецов" поставила двигатели для "Северного потока-2"

СЫКТЫВКАР. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Четыре индустриальных двигателя НК-36СТ производства компании "ОДК-Кузнецов" отправлены в Республику Коми, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. Силовые установки будут эксплуатироваться в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции "Новосиндорская" газопровода "Бованенково-Ухта-Торжок", питающего часть "Северного потока-2".

Фото: Ростех Госкорпорация

"В перспективе ближайших трех лет мы прогнозируем увеличение на 30% спроса на "наземные" силовые установки и намерены наращивать производство газоперекачивающей техники. Чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке, мы непрерывно совершенствуем потребительские качества и экологичность наших двигателей. В частности, часть элементов малоэмиссионной камеры сгорания для двигателя НК-36СТ теперь создается методом 3D-печати, что снижает вес силовой установки и повышает надежность узлов", — рассказал первый заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

"Северный поток-2" — строящийся экспортный газопровод протяженностью 1224 км, соединяющий Россию и Европу через Балтийское море. Проектная мощность двух ниток трубопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Российский участок трубопровода составляет 118 км.

Контракты ОДК и "Газпрома" предусматривают поставку нескольких десятков различных ГПА, прежде всего, на объекты газопроводов "Северный поток-2" и "Сила Сибири". До конца 2022 года на Бованенковское, Ковыктинское, Чаяндинское и другие месторождения должны отправиться 32 агрегата. Портфель заказов ОДК на поставку, сервис и капитальный ремонт газоперекачивающих и энергетических агрегатов до 2023 года превышает 50 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6