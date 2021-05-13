"ОДК-Кузнецов" поставила двигатели для "Северного потока-2"

Четыре индустриальных двигателя НК-36СТ производства компании "ОДК-Кузнецов" отправлены в Республику Коми, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех. Силовые установки будут эксплуатироваться в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции "Новосиндорская" газопровода "Бованенково-Ухта-Торжок", питающего часть "Северного потока-2".

"В перспективе ближайших трех лет мы прогнозируем увеличение на 30% спроса на "наземные" силовые установки и намерены наращивать производство газоперекачивающей техники. Чтобы быть конкурентоспособными на этом рынке, мы непрерывно совершенствуем потребительские качества и экологичность наших двигателей. В частности, часть элементов малоэмиссионной камеры сгорания для двигателя НК-36СТ теперь создается методом 3D-печати, что снижает вес силовой установки и повышает надежность узлов", — рассказал первый заместитель гендиректора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Контракты ОДК и "Газпрома" предусматривают поставку нескольких десятков различных ГПА, прежде всего, на объекты газопроводов "Северный поток-2" и "Сила Сибири". До конца 2022 года на Бованенковское, Ковыктинское, Чаяндинское и другие месторождения должны отправиться 32 агрегата. Портфель заказов ОДК на поставку, сервис и капитальный ремонт газоперекачивающих и энергетических агрегатов до 2023 года превышает 50 млрд рублей.