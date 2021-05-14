ФАС уличила "Самараводоканал" в нарушении условий контракта на реконструкцию станции УФ-обеззараживания

ФАС рассмотрела материалы проверки, проведенной прокуратурой Самары и установила нарушение ФЗ в действиях МП "Самараводоканал", передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В октябре 2019 г. МП заключило муниципальный контракт с ООО "Самарская тепловая компания". Подрядчик должен был реконструировать станцию УФ-обеззараживания очищенных сочных вод на ГОКС Самары. Контракт был заключен в рамках реализации федерального инвестиционного проекта "Оздоровление Волги".

Год спустя, в декабре 2020 г., предприятие заключило допсоглашение к контракту, в котором был изменен порядок оплаты, продлен срок действия контракта и изменены сроки выполнения работ — до 30 марта 2021 г.

После того, как срок соглашения истек, МП заключило второе дополнительное соглашение, вновь передвинув срок выполнения и оплаты — до 30 апреля 2021 г.

Оба допсоглашения были заключены неправомерно, считает ФАС.

"В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. С учетом требований законодательства изменение условий контракта допускается однократно, следовательно, заключение МП "Самараводоканал" дополнительного соглашения является незаконным", — отмечается в сообщении.

Кроме того, заключение дополнительного соглашения лишило компанию "Самараводоканал" возможности взыскать санкции с подрядчика за несвоевременное выполнение работ и создало необоснованные преимущества ведения предпринимательской деятельности указанного хозяйствующего субъекта.

В мае УФАС признало МП и должностное лицо компании виновными в административном правонарушении. Ответственность составила 100 тысяч и 20 тысяч соответственно.