ФАС уличила "Самараводоканал" в нарушении условий контракта на реконструкцию станции УФ-обеззараживания

ФАС рассмотрела материалы проверки, проведенной прокуратурой Самары и установила нарушение ФЗ в действиях МП "Самараводоканал", передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В октябре 2019 г. МП заключило муниципальный контракт с ООО "Самарская тепловая компания". Подрядчик должен был реконструировать станцию УФ-обеззараживания очищенных сочных вод на ГОКС Самары. Контракт был заключен в рамках реализации федерального инвестиционного проекта "Оздоровление Волги".
Год спустя, в декабре 2020 г., предприятие заключило допсоглашение к контракту, в котором был изменен порядок оплаты, продлен срок действия контракта и изменены сроки выполнения работ — до 30 марта 2021 г.
После того, как срок соглашения истек, МП заключило второе дополнительное соглашение, вновь передвинув срок выполнения и оплаты — до 30 апреля 2021 г.
Оба допсоглашения были заключены неправомерно, считает ФАС.
"В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. С учетом требований законодательства изменение условий контракта допускается однократно, следовательно, заключение МП "Самараводоканал" дополнительного соглашения является незаконным", — отмечается в сообщении.
Кроме того, заключение дополнительного соглашения лишило компанию "Самараводоканал" возможности взыскать санкции с подрядчика за несвоевременное выполнение работ и создало необоснованные преимущества ведения предпринимательской деятельности указанного хозяйствующего субъекта.
В мае УФАС признало МП и должностное лицо компании виновными в административном правонарушении. Ответственность составила 100 тысяч и 20 тысяч соответственно.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".