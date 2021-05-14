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Общество

Кешбэк за отдых детей в 2021 г. получат почти 400 тыс. человек

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в России впервые будет действовать программа компенсации 50% средств, уплаченных родителями за детскую путевку. Мерой поддержки в 2021 г. смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. На программу уже выделено 5 млрд рублей, а необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование.

"Ростуризм уже подготовил необходимые документы. "Единая Россия" находится в постоянном контакте с Правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона, — сообщила координатор партпроекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. — Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе".

Напомним, что инициатива "Единой России" ввести в практику частичный возврат средств, потраченных на путевки в детские лагеря, была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава государства предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе одобрил идею "детского" кешбэка и поручил проработать программу к 15 мая. Эта мера, по мнению авторов проекта, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям — организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что подобная мера будет крайне востребованной: "Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен".

Отметим, что в Самарской области уже началась проверка готовности детских лагерей к летнему сезону. В центре внимания межведомственных комиссий по отдыху, оздоровлению и занятости детей находятся вопросы антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления детей, выполнение требований пожарной безопасности, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и т. д.

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