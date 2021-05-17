Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией Интернета

К дню рождения Интернета - 17 мая, - который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк "Открытие" провел опрос* об отношении россиян к Всемирной паутине. При этом 61% респондентов округа считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, и столько же не готовы отказаться от Интернета ни при каких условиях.

Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) опрошенные жители ПФО назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (95%), заказ товаров и услуг (62%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (67%). Просмотр кино и видео в Интернете считают важным 60% респондентов, общение в соцсетях - 65% (выше, чем средний показатель по России, который составляет 59%).

Среди иных полезных функций Всемирной паутины жители Приволжья также отмечали просмотр спортивных трансляций (25%) и игровой контент (19%).

Главными недостатками "Всемирной паутины" (также можно было давать более одного ответа) респонденты округа считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (64%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (54%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (43%). По мнению 45% жителей ПФО, Интернет отнимает слишком много времени, 39% считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования Интернета мнения существенно разделились. 60% опрошенных жителей округа считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 22% респондентов полагают, что государство должно максимально жестко регулировать Сеть, 18% считают, что регулировать Интернет не нужно в принципе.

61% опрошенных жителей ПФО в принципе не готовы к замене реальной жизни на виртуальную. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале - 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины - 48%.

51% респондентов округа не готовы отказаться от Интернета, так как считают его обязательной частью своей жизни. Частично готовы отказаться от Интернета 32% жителей ПФО. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 7% опрошенных.