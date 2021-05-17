Банк "Открытие": две трети жителей ПФО считают общение в соцсетях самой важной функцией Интернета

К дню рождения Интернета - 17 мая, - который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк "Открытие" провел опрос* об отношении россиян к Всемирной паутине. При этом 61% респондентов округа считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, и столько же не готовы отказаться от Интернета ни при каких условиях.
Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) опрошенные жители ПФО назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (95%), заказ товаров и услуг (62%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (67%). Просмотр кино и видео в Интернете считают важным 60% респондентов, общение в соцсетях - 65% (выше, чем средний показатель по России, который составляет 59%).
Среди иных полезных функций Всемирной паутины жители Приволжья также отмечали просмотр спортивных трансляций (25%) и игровой контент (19%).
Главными недостатками "Всемирной паутины" (также можно было давать более одного ответа) респонденты округа считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (64%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (54%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (43%). По мнению 45% жителей ПФО, Интернет отнимает слишком много времени, 39% считают, что он отвлекает от реальной жизни.
По отношению к проблеме государственного регулирования Интернета мнения существенно разделились. 60% опрошенных жителей округа считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 22% респондентов полагают, что государство должно максимально жестко регулировать Сеть, 18% считают, что регулировать Интернет не нужно в принципе.
61% опрошенных жителей ПФО в принципе не готовы к замене реальной жизни на виртуальную. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале - 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины - 48%.
51% респондентов округа не готовы отказаться от Интернета, так как считают его обязательной частью своей жизни. Частично готовы отказаться от Интернета 32% жителей ПФО. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 7% опрошенных.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет