Почти 20 тысяч детей отдохнут в городских и загородных летних лагерях Самары

Подготовку учреждений к летней оздоровительной кампании обсудили в четверг, 13 мая, в городской думе на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту. Кроме того, депутаты проанализировали, как идет подготовка школ к новому учебному году и сколько образовательных учреждений отремонтируют в летний период.

Как было озвучено в ходе комитета гордумы, на территории города сейчас работает 391 образовательное учреждение. Учебный год подходит к концу, поэтому началась подготовка к ремонтным работам. Планируется выполнить капитальный ремонт пищеблоков и столовых, прачечных, кровли и другие виды работ в 23 школах, 27 детских садах, трех учреждениях дополнительного образования на общую сумму 138,5 млн рублей.

Как отметил председатель городской думы Алексей Дегтев, в Самаре пока сохраняется проблема нехватки мест в начальных классах школ в некоторых районах.

- Во-первых, детей стало больше, что, конечно, является положительным фактором. Во-вторых, город развивается - застраиваются Красноглинский, Куйбышевский районы, - прокомментировал спикер. - Возводится не только жилье, но и объекты социальной сферы, в том числе школы. В Крутых Ключах приобретаем дополнительный земельный участок под строительство еще одного образовательного учреждения. В "Новой Самаре" и "Волгаре" школы уже построили. На 5-й просеке сдан первый корпус на 600 мест, идет строительство второго корпуса.

При этом спикер заострил внимание участников заседания на том, что идет активное жилищное строительство и в старой части города.

- Мы получили небогатое "наследство" по социальным объектам, при этом в последнее время выстроили достаточно многоэтажных жилых домов. В результате многие школы в центральной части города заполнены до предела. Какой мог бы быть выход? Надо строить новые школы, которые должны быть максимально приближены к этим территориям, - пояснил он. - Например, в Октябрьском районе прорабатывается вопрос строительства школы на участке в границах улиц Масленникова, Панова, Скляренко. Это на территории завода Масленникова, где была северная проходная.

Председатель гордумы предложил еще один выход из положения - строительство пристроев:

- В Самаре не один десяток школ располагает пристроями: в них находятся пищеблоки, спортивные залы, учебные мастерские, - отметил он. - Школы №№ 16, 20, 58 были построены в довоенный, послевоенный период получили пристрои.

Алексей Дегтев отметил, что этот вариант уместен, только если речь идет о действующих школах, построенных в предыдущие периоды. Это допустимый законом выход из ситуации, когда территория уже застроена. Он добавил, что при строительстве новых кварталов места под школы предусматриваются заранее с учетом действующий градостроительных норм и требований к зданиям, поэтому на территориях современной застройки подобных проблем не возникает.

Отдельно депутаты обсудили процедуру зачисления детей в первые классы. Как пояснил руководитель комитета Вячеслав Звягинцев, сейчас этот процесс проходит в режиме онлайн - через единую государственную информационную систему.

- К сожалению, согласно правилам, подача заявлений начинается 1 апреля, а результаты все получают только 30 июня. На протяжении трех месяцев родители не понимают, попал ребенок в школу или нет, - отметил он.

Алексей Дегтев поддержал главу комитета:

- В связи с этим мы готовим обращение в правительство России: профессиональное сообщество Самары будет предлагать пересмотреть эти сроки.

Обсудили на профильном комитете думы Самары и организацию летней оздоровительной кампании. В школах Самары сейчас обучается 119 тыс. детей. В пришкольных лагерях организуют отдых с дневным пребыванием для порядка 15 тыс. детей. Организация профильных смен в муниципальных загородных лагерях по линии департамента образования позволит охватить более 4,7 тыс. человек.

Особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований, которые действуют в этом году в связи с эпидемией коронавируса. Предусмотрено, что предельная наполняемость летних лагерей составит не более 75% от проектной мощности. Будут приняты все необходимые меры защиты: закуплены маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Все сотрудники перед проведением каждой смены будут тестироваться на коронавирус. Лагеря будут работать в режиме обсервации.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании с 24 по 27 мая проверяющие комиссии проедут по загородным учреждениям, а также посетят образовательные учреждения, где расположены загородные или пришкольные лагеря, чтобы оценить их готовность к приему детей.

Подробнее о том, как проходило обсуждение, читайте в свежем выпуске газеты "Волжская коммуна" в среду, 19 мая.