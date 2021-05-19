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Общество

Ледовый дворец спорта на ул. Молодогвардейской достроят к сентябрю

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство знакового спортивного объекта будет завершено в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 18 мая, заявил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он проинспектировал ход работ и провел совещание по завершению строительства ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Александр Фетисов, врио министра строительства Сергей Пичушкин, министр спорта региона Сергей Кобылянский, представители мэрии Самары, Государственной инспекции строительного надзора, других надзорных ведомств и подрядной организации.

Процесс строительства знакового спортивного объекта находится под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Строительство ведется в рамках графика. Мы рассчитываем, что объект будет завершен в конце лета - начале осени. На сегодняшнем совещании мы обсуждали вопросы подготовки Дворца спорта к вводу в эксплуатацию, набора персонала, организации проведения здесь спортивных и других массовых мероприятий сразу после открытия в полном объеме, с тем, чтобы объект не простаивал. Обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории. У подрядчика и городских служб есть понимание, как их решать. Уверен, что к концу лета мы получим не только Дворец спорта, но и новое общественное пространство, которое украсит наш город", - подвел итоги совещания первый вице-губернатор.

Напомним, здание площадью 29 тыс. кв. м состоит из двух четырехэтажных блоков: основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия.

На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.

"Тренировочный" блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60×30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.

Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу.

"Это один из спортивных объектов Самары, который будет отвечать всем тенденциям технологических решений последних лет: шесть температурных режимов льда для разных видов спорта, различные режимы освещения и вентиляции под разную степень загрузки. Примененное зонирование территории позволит проводить здесь одновременно и тренировочные процессы, и концертные программы, и крупные соревнования", - пояснил Андрей Костенко, генеральный директор "Волгатрансстрой-9".

Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям.

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