Ледовый дворец спорта на ул. Молодогвардейской достроят к сентябрю

Строительство знакового спортивного объекта будет завершено в соответствии с графиком. Об этом во вторник, 18 мая, заявил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он проинспектировал ход работ и провел совещание по завершению строительства ледового Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства области Александр Фетисов, врио министра строительства Сергей Пичушкин, министр спорта региона Сергей Кобылянский, представители мэрии Самары, Государственной инспекции строительного надзора, других надзорных ведомств и подрядной организации.
Процесс строительства знакового спортивного объекта находится под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Строительство ведется в рамках графика. Мы рассчитываем, что объект будет завершен в конце лета - начале осени. На сегодняшнем совещании мы обсуждали вопросы подготовки Дворца спорта к вводу в эксплуатацию, набора персонала, организации проведения здесь спортивных и других массовых мероприятий сразу после открытия в полном объеме, с тем, чтобы объект не простаивал. Обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории. У подрядчика и городских служб есть понимание, как их решать. Уверен, что к концу лета мы получим не только Дворец спорта, но и новое общественное пространство, которое украсит наш город", - подвел итоги совещания первый вице-губернатор.
Напомним, здание площадью 29 тыс. кв. м состоит из двух четырехэтажных блоков: основного - спортивно-зрелищного - и тренировочного. В основном блоке разместится ледовая арена на пять тысяч зрительских мест и все необходимое для ее функционирования. На этой площадке можно будет проводить крупные соревнования по хоккею и фигурному катанию, в том числе международного уровня, а также концерты и зрелищные мероприятия.
На четвертом этаже основного здания предусмотрен конференц-зал на 400 мест. Он оснащен оборудованием для слабослышащих и слабовидящих людей и может трансформироваться в площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.
"Тренировочный" блок арены включает в себя тренировочное хоккейное поле габаритами 60×30м, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы.
Универсальный зал предусматривает возможность проведения тренировок по баскетболу.
"Это один из спортивных объектов Самары, который будет отвечать всем тенденциям технологических решений последних лет: шесть температурных режимов льда для разных видов спорта, различные режимы освещения и вентиляции под разную степень загрузки. Примененное зонирование территории позволит проводить здесь одновременно и тренировочные процессы, и концертные программы, и крупные соревнования", - пояснил Андрей Костенко, генеральный директор "Волгатрансстрой-9".
Здесь также разместится первый не только в регионе, но и в Приволжском федеральном округе специализированный керлинг-центр на четыре дорожки. Самарская федерация керлинга получит профессиональное поле, соответствующее самым современным требованиям.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет