Робот-диагност "Т Плюс" завершил обследование участка теплосети в Новокуйбышевске

Диагностический комплекс Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнил обследование теплосети по ул. Миронова в Новокуйбышевске. На участке магистрального трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 470 метров не было выявлено ни одного критического дефекта. В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города.
Напомним, в 2020 году "Т Плюс" приобрел для нужд Самарского региона телеуправляемый диагностический комплекс для обследования коммуникаций. Робот помещается внутрь трубопровода, выведенного из работы, и выполняет поиск скрытых дефектов методом переменного намагничивания. Данная технология внутритрубной диагностики, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. По итогам обследований слабые места на коммуникациях будут включены в график перекладок. Участок на ул. Миронова в Новокуйбышевске стал первым участком применения новой технологии.
"Важное преимущество данного метода диагностики заключается в том, что для оценки состояния подземных коммуникаций не требуется приостанавливать автомобильное движение, вскрывать тротуары и дорожное полотно. При этом мы получаем подробный отчет о состоянии металла и можем прогнозировать степень надежности данного участка теплосети в случае дальнейшего использования", - рассказал главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.
Отметим, что проверка трубопроводов роботом - дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционного способа проверки сетей повышенным давлением.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.