Робот-диагност "Т Плюс" завершил обследование участка теплосети в Новокуйбышевске

Диагностический комплекс Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнил обследование теплосети по ул. Миронова в Новокуйбышевске. На участке магистрального трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 470 метров не было выявлено ни одного критического дефекта. В результате горожане смогли избежать неудобств, связанных с приостановкой автомобильного движения и проведением масштабных земляных работ в центре города.

Напомним, в 2020 году "Т Плюс" приобрел для нужд Самарского региона телеуправляемый диагностический комплекс для обследования коммуникаций. Робот помещается внутрь трубопровода, выведенного из работы, и выполняет поиск скрытых дефектов методом переменного намагничивания. Данная технология внутритрубной диагностики, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. По итогам обследований слабые места на коммуникациях будут включены в график перекладок. Участок на ул. Миронова в Новокуйбышевске стал первым участком применения новой технологии.

"Важное преимущество данного метода диагностики заключается в том, что для оценки состояния подземных коммуникаций не требуется приостанавливать автомобильное движение, вскрывать тротуары и дорожное полотно. При этом мы получаем подробный отчет о состоянии металла и можем прогнозировать степень надежности данного участка теплосети в случае дальнейшего использования", - рассказал главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.

Отметим, что проверка трубопроводов роботом - дополнительный способ выявления слабых мест и дефектов, она не заменяет традиционного способа проверки сетей повышенным давлением.