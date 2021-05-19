Самарец, заболевший коронавирусом, получил страховку в 900 тыс. рублей

Житель Самарской области получил страховку в 886 тыс. руб. в связи со сложным течением коронавируса. Об этом сообщили в компании "ППФ Страхование жизни".

"Конечно, за последние месяцы у нас появились и случаи выплат, обусловленных диагнозом "коронавирусная инфекция", - комментирует директор по продажам ООО "ППФ Страхование жизни" Штефан Ванчек. - Их получают наши клиенты - обладатели комплексных программ. В набор рисков по таким полисам входит и дыхательная недостаточность (терминальная стадия), которая является следствием тяжелых случаев заболевания Covid-19. В таких обстоятельствах мы выплачиваем клиенту 100% от страховой суммы (т.е. суммы, которую он планирует накопить к окончанию договора)".

Оценивая влияние пандемии на рынок страхования в регионе на примере своей компании, Штефан Ванчек отметил, что объемы выплат не изменились. С марта 2020 по март 2021 г. было произведено примерно то же количество выплат, что и за аналогичный период предыдущего года. Сумма произведенных выплат остается на том же уровне.

При этом изменилась структура спроса. Так, в регионе с начала пандемии стали менее востребованы программы страхования на случай женских онкологических заболеваний. Вероятно, это связано с повышенным вниманием к коронавирусной инфекции, из-за которой снизилась озабоченность людей другими опасными болезнями, предполагают в компании.

В целом на рынке страхования по итогам 2020 г. наблюдаются рост в сегменте страхования жизни. Объем премий по страхованию жизни за прошедший год вырос на 4,1%, а сборы в сегменте накопительного страхования жизни - на 24,3%.

Директор по продажам ООО "ППФ Страхование жизни" Штефан Ванчек:

"Рассматривая полисы НСЖ, нужно учитывать, что на рынке сегодня представлено два вида таких программ: краткосрочные (во многих случаях с крупным единовременным взносом) и долгосрочные (с периодическими взносами). Первый вид программ ориентирован в первую очередь на получение доходности с вложений, подразумевая при этом ограниченный перечень рисков. По своим функциям данные полисы схожи с инвестиционным страхованием жизни, главной целью которого является прибыль с вложений.



Долгосрочные продукты НСЖ предназначены для финансовой защиты клиента от последствий непредвиденных обстоятельств со здоровьем и помощи ему в процессе накопления. В период пандемии граждане начали проявлять повышенный интерес к данным программ, ведь оказалось, что у многих средств на дорогостоящее лечение на случай серьезной болезни просто нет. Если до пандемии об этом задумывались немногие, то после ее начала необходимость наличия финансовой "подушки безопасности" стала очевидна большинству россиян.



Долгосрочные полисы НСЖ эффективно соответствуют потребностям людей и позволяют клиентам при сложностях со здоровьем (тяжелых болезнях и травмах) получать финансовую поддержку от компании. Данные средства помогут оперативно оплатить лечение, больничный и все необходимые процедуры.



На всем протяжении срока действия программы клиент с помощью комфортных взносов делает вклад не только в свою защиту, но и в будущие сбережения, которые получит по окончании договора. Почему я говорю о том, что сумма взносов будет комфортной для клиента? Все просто: параметры договора, в том числе размер взносов, планируемой суммы накоплений, срок страхования и даже перечень рисков страхователь выбирает сам.



Последнему фактору мы рекомендуем уделять особое внимание и включать в свою защиту как можно больше серьезных заболеваний и травм: в таком случае полис выручит клиента за время действия договора не один раз. Обеспечить эффективную защиту от самых различных ситуаций со здоровьем позволяют комплексные программы с широким перечнем рисков. Например, уже много лет самой популярной программой среди наших клиентов (в том числе и в Самарской области) является полис с финансовой поддержкой при обширном наборе травм и 27 опасных заболеваниях (в том числе онкологии, инфаркте, инсульте).



На втором месте по интересу со стороны аудитории в регионе до пандемии была наша программа пенсионного страхования (также защищает клиентов и помогает им формировать капитал на прибавку к пенсии), однако с марта прошлого года ситуация изменилась, и жители области стали уделять большее внимание детскому страхованию. Отчасти это связано и с запуском нашей компанией нового продукта, позволяющего обеспечить финансовую защиту ребенка за доступную стоимость. Минимальный взнос по программе - всего 7 тыс. рублей в год.



Остается популярной и наша комплексная программа для накопления на будущее детей. Выплаты по такому полису полагаются при серьезных болезнях и травмах ребенка и одного из родителей.

Всем, кто только задумывается о страховании жизни, мы рекомендуем как можно скорее приобрести долгосрочную программу накопительного страхования. Так вы уже с 1-го дня действия договора получите финансовую защиту на долгие годы и начнете постепенно формировать капитал на ваши цели".