19 мая на площадке МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн-конференции были подведены итоги проекта "Бессмертный полк онлайн"-2021. Беспрецедентная акция памяти объединила в этом году около 5 млн имен участников Великой Отечественной войны. Это рекорд за время существования проекта, а Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие - их было 54692.
Второй год подряд акция проходила в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. И если в прошлом году онлайн-шествие длилось 20 дней, то в этом году трансляция была организована отдельно по каждому из 85 регионов России и прошла в течение одного дня.
На сегодняшний день на сайте https://2021.polkrf.ru/ и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" трансляцию посмотрели уже порядка 6 миллионов раз, и ее запись будет доступна до 31 мая - то есть у каждого есть возможность найти своего героя в онлайн-строю", - отметила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
До конца мая узнать время прохождения своих героев в онлайн-строю можно, воспользовавшись функцией поиска по фамилии, имени и отчеству. Найти по этим данным ветерана можно с учетом того, что трансляция стартовала в полдень по местному времени.
Также Елена Цунаева упомянула о крупных атаках на сайт онлайн-шествия - зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак - и напомнила тем, кто размещал в строю "Бессмертного полка онлайн" провокационный контент, об ужесточении наказаний за деяния, связанные с реабилитацией нацизма. К сожалению, попытки вписать в строй онлайн-шествия нацистских преступников были зафиксированы, и в этом году данные их IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации.
"Эта ситуация еще раз подтверждает необходимость работы и государства, и общества по историческому просвещению. Ведь, зная историю той страшной войны, ты просто с моральной точки зрения не допустишь, чтобы фотографии нацистских преступников стояли рядом с ветеранами", - уверена председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Бессмертный полк онлайн" 2021 года действительно стал масштабным и народным. Организаторы оперативно реагировали на вопросы людей, желающих принять участие в грандиозном онлайн-параде. Так, 7 мая практически в режиме реального времени было принято решение о продлении срока приема заявок до 9 мая в связи с большим количеством обращений от людей, не успевших зарегистрировать своих героев. В итоге 9 мая в онлайн-параде можно было увидеть героев тех, кто успел подать заявки до 10:00 7 мая. А 15 мая в 12:00 по местному времени в каждом регионе стартовало объединенное шествие всех героев, присланных за время проведения акции - с 19 апреля по 9 мая.
Отметим, что в этом году были максимально задействованы ресурсы для регистрации заявок - от официального сайта до социальных сетей. А процедура формирования анкеты была максимально упрощена.
В Самарской области наиболее популярным оказалось мини-приложение в социальной сети "ВКонтакте", разработанное партнером проекта Mail.ru Group, именно там жители нашего региона оставили наибольшее количество заявок. Анкеты участников онлайн-шествия модерировали более чем 8,5 тыс. волонтеров из "Бессмертного полка России", "Волонтеров Победы" и других общественных объединений, на вопросы "горячей линии" отвечали более чем 300 операторов.
Подводя итоги онлайн-акции, организаторы высказали надежду на проведение мероприятия в очном формате в июне этого года. "Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года", - резюмировала Елена Цунаева.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет