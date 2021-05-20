19 мая на площадке МИА "Россия сегодня" в режиме онлайн-конференции были подведены итоги проекта "Бессмертный полк онлайн"-2021. Беспрецедентная акция памяти объединила в этом году около 5 млн имен участников Великой Отечественной войны. Это рекорд за время существования проекта, а Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие - их было 54692.

Второй год подряд акция проходила в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. И если в прошлом году онлайн-шествие длилось 20 дней, то в этом году трансляция была организована отдельно по каждому из 85 регионов России и прошла в течение одного дня.

На сегодняшний день на сайте https://2021.polkrf.ru/ и в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" трансляцию посмотрели уже порядка 6 миллионов раз, и ее запись будет доступна до 31 мая - то есть у каждого есть возможность найти своего героя в онлайн-строю", - отметила сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

До конца мая узнать время прохождения своих героев в онлайн-строю можно, воспользовавшись функцией поиска по фамилии, имени и отчеству. Найти по этим данным ветерана можно с учетом того, что трансляция стартовала в полдень по местному времени.

Также Елена Цунаева упомянула о крупных атаках на сайт онлайн-шествия - зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак - и напомнила тем, кто размещал в строю "Бессмертного полка онлайн" провокационный контент, об ужесточении наказаний за деяния, связанные с реабилитацией нацизма. К сожалению, попытки вписать в строй онлайн-шествия нацистских преступников были зафиксированы, и в этом году данные их IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации.

"Эта ситуация еще раз подтверждает необходимость работы и государства, и общества по историческому просвещению. Ведь, зная историю той страшной войны, ты просто с моральной точки зрения не допустишь, чтобы фотографии нацистских преступников стояли рядом с ветеранами", - уверена председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Бессмертный полк онлайн" 2021 года действительно стал масштабным и народным. Организаторы оперативно реагировали на вопросы людей, желающих принять участие в грандиозном онлайн-параде. Так, 7 мая практически в режиме реального времени было принято решение о продлении срока приема заявок до 9 мая в связи с большим количеством обращений от людей, не успевших зарегистрировать своих героев. В итоге 9 мая в онлайн-параде можно было увидеть героев тех, кто успел подать заявки до 10:00 7 мая. А 15 мая в 12:00 по местному времени в каждом регионе стартовало объединенное шествие всех героев, присланных за время проведения акции - с 19 апреля по 9 мая.

Отметим, что в этом году были максимально задействованы ресурсы для регистрации заявок - от официального сайта до социальных сетей. А процедура формирования анкеты была максимально упрощена.

В Самарской области наиболее популярным оказалось мини-приложение в социальной сети "ВКонтакте", разработанное партнером проекта Mail.ru Group, именно там жители нашего региона оставили наибольшее количество заявок. Анкеты участников онлайн-шествия модерировали более чем 8,5 тыс. волонтеров из "Бессмертного полка России", "Волонтеров Победы" и других общественных объединений, на вопросы "горячей линии" отвечали более чем 300 операторов.

Подводя итоги онлайн-акции, организаторы высказали надежду на проведение мероприятия в очном формате в июне этого года. "Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года", - резюмировала Елена Цунаева.