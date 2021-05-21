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ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Куйбышева установят 72 новых фонаря

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на ул. Куйбышева заменят 72 фонаря. В настоящее время постепенно выполняется демонтаж старых металлических опор, после чего идет установка новых фонарей — они монтируются на металлические опоры с декоративными элементами из чугунного литья.

Обновление системы освещения запланировано на участке от ул. Шостаковича до площади Революции. 

"К опорам с декоративными элементами специально подбирали красивые светильники. Они тоже абсолютно новые, а главное энергоэффективные. Потребляют на порядок меньше электроэнергии по сравнению с теми, которые были на улице Куйбышева ранее", — рассказал главный инженер МП "Самарагорсвет" Владислав Бобунов.

Параллельно организованы земляные работы в целях переноса существующих воздушных линий освещения в подземные коммуникации. Прокладка кабелей подземным способом позволит обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель будет изолирован в гофре.

Справиться с данными видами работ предприятие должно в срок до 15 августа. По мере их завершения на улице Куйбышева поквартально (в границах кварталов, освобожденных от воздушной проводки) на пешеходных тротуарах установят 61 контейнер с крупномерными туями, высота которых достигает 3-3,5 метров. Также улицу украсят 18 вазонов с цветами, 41 подвесное кашпо с ампельными растениями — их разместят на ограждениях. Кроме того, возле деревьев (в приствольных квадратах) продолжится высадка цветов на общей площади 353,28 кв. м.

Параллельно запланированы работы по приведению в порядок (обновлению) зеленых насаждений. Согласно порубочным билетам, выданным администрациями внутригородских районов, на основании комиссионного осмотра в текущем году необходим снос 47 деревьев, состояние которых признано аварийным. Он будет вестись по 10 июня. При этом принято решение о компенсационной высадке новых саженцев — 78 каштанов, в том числе, 47 — взамен аварийных деревьев, 17 будут укоренять на свободных местах и еще 14 уже заняли квадраты на участке от улицы Красноармейской до площади Революции, на которых ранее вообще не было деревьев.

Также по аналогии с опорами освещения летом предстоит замена старых железобетонных опор контактной сети, обеспечивающей движение троллейбусов.

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Последние комментарии

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