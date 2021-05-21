В Самаре стройкомпания предложила нарастить этажи на хрущевку

АльпСтройСервис предложил провести реконструкцию жилого дома на ул. Аксакова, 23 за счет средств строительной компании.
Работы будут проводиться в рамках проекта "Преображение хрущевки". Он предполагает капитальный ремонт и реконструкцию дома с надстройкой пяти этажей. Надстроенные этажи будут возводиться на новом фундаменте, а существующий дом останется внутри под монолитными конструкциями. Участие в проекте позволит жильцам увеличить площадь своих квартир на 10-15 кв. м за счет обстройки дома по периметру.
При реконструкции будут меняться все коммуникации: трубы холодной и горячей воды, канализации, отопления, электропроводка, установят новые пластиковые окна, в доме появится лифт, планируется ремонт подъездов и фасада здания с использованием современных материалов, а также благоустройство прилегающей территории. Все работы компания "АльпСтройСервис" предлагает выполнить за свой счет.
По поводу возможной реконструкции жильцы дома обратились в Твиттере в министерство строительства Самарской области. "Проектная документация реконструкции многоквартирного жилого дома подлежит экспертизе. Уполномоченным органом на выдачу разрешений на реконструкцию таких объектов является МС СО. Министерством разрешение на реконструкцию не выдавалось", - ответили в ведомстве.
По словам генерального директора ООО "АльпСтройСервис" Владимира Гливинского, проект реконструкции жилого дома будет проходить обязательную государственную экспертизу. "Мы получим необходимые разрешения, и строительство будет осуществляться с соблюдением всех нормативов, к тому же опыт возведения жилых домов и сдачи их в эксплуатацию у нас есть. Оформление проектной документации начнется сразу после получения от всех собственников согласия на участие в проекте реконструкции. В Москве и в других городах уже давно есть примеры проведения реконструкции жилых домов с надстройкой и обстройкой здания без отселения жителей. Опыт наших коллег мы хотим использовать в Самаре, реализовав инновационный проект реконструкции "Преображение "хрущевки". Мы хотим преобразить однообразную архитектуру индустриального периода, создать современный облик советской "хрущевки". Мы ищем собственников многоквартирного дома, которые захотят внести свой дом в программу реновации. Участие в проекте поможет жителям "хрущевок" улучшить жилищные условия, повысить комфорт жилья. Конечно, на время строительства жителям придется мириться с временными неудобствами, но ведь они получат бесплатно дополнительные квадратные метры, и стоимость их квартир значительно вырастет в цене. Проведение "шумных" работ будет согласовываться со всеми жителями дома. Для их безопасности и нормального функционирования существующего жилого здания в период реконструкции будут проведены подготовительные мероприятия", - пояснил застройщик.
Напомним, Волга Ньюс поднимал тему реконструкции хрущевок в Самаре год назад в беседе с профессором МАРХИ Максимом Полещуком. Тогда он заявил, что в вузе разрабатывается концепция национальной Платформы реконструкции жилой среды конца 1950-х, 60-70-х годов, а пилотные проекты предлагается реализовать в Самаре (в кварталах вдоль ул. Гагарина) и Калининграде.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "АльпСтройСервис" работает в Самаре с 2008 года. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2020 г. - 60,18 млн руб., чистая прибыль - почти 3 млн рублей. Совладельцы - Владимир Гливинский и Александр Просвиркин.
В числе возведенных объектов - жилой дом в Хворостянском районе, более 10 коттеджных домов, строительство наружных и внутренних инженерных систем в жилом доме на ул. Ново-вокзальной, 116б, строительство инженерных коммуникаций и благоустройство территории ТЦ "Декатлон", выполнялись проекты по реконструкции и ремонту промышленных объектов для АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Саратовский НПЗ", АО "Самаранефтегаз", ООО "ЕвроБио ТЕХ", АО "Транснефть - Терминал" и др.