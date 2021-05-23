Самарская область примет участие во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

В пятый раз пройдет Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика", нацеленный на выявление и распространение в регионах лучших практик деятельности органов местного самоуправления. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50, передает пресс-служба правительства Самарской области.
В конкурсе участвуют городские и муниципальные округа, а также сельские поселения. Премии присуждаются не только за успехи в развитии местного самоуправления, но и в номинациях по градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, эффективному финансовому менеджменту и укреплению межнациональных отношений.
В 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов страны. Самарская область — активный участник мероприятия, в 2020 году в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" приняли участие 47 муниципальных образований, было подано 50 заявок по четырем номинациям. В финал вышли 27 муниципальных образований с 30 конкурсными заявками.
Среди самых волнующих тем для жителей региона — городская среда, ЖКХ. В номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" в региональном этапе было подано 6 заявок на конкурс от трех городских округов: Самара, Кинель и Октябрьск.
В 2021 году дотации для победителей конкурса из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 до 50 млн рублей, сельских поселений — от 3 до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в этом году составит 1 млрд рублей.
Помимо дотаций лауреаты получат дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик, — успешным управленческим опытом смогут воспользоваться другие регионы.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
Добрый день. Обратите внимание пожалуйста на маршрут 268 с гос. номером о863вх. Водитель ездит не аккуратно, подрезает, обгоняет, оскорбляет всех. В маршрутку сесть не успел, он уже трогается. Ездил с ним не один раз. На замечания сидит молчит, но продолжает ездить так же.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет